CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE REPIT DES FAMILLES PRENANT EN CHARGE DES PERSONNES AUTISTES OU PRESENTANT UN TSA.

L’Agence régionale de santé de Guadeloupe lance une large consultation publique sur le répit des familles, dans le cadre de la préparation du 4e Plan autisme. Ce questionnaire s’adresse aux familles et aux professionnels. Il est consultable sur le site internet de l’ARS Guadeloupe https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/concertation-4eme-plan-autisme-0

Le questionnaire est ouvert jusqu’à la fin du mois de novembre pour vous permettre de vous exprimer et à l’ARS de connaître vos besoins, difficultés ou solutions préconisées.

Sur le contexte, Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, a lancé le 6 juillet 2017 à l’Elysée les travaux relatifs à l’élaboration du 4ème plan autisme, en présence du Président de la République et des autres ministres concernés

Cette date marque le début d’une large concertation qui se déroulera à la fois dans les territoires et au travers de groupes de travail nationaux jusqu’en fin d’année 2017, autour de quatre objectifs:

la co-construction avec les associations d’usagers et leurs familles, afin de prendre en compte toute leur expertise;

la mobilisation des capacités de proposition des territoires;

la prise en compte des parcours et le renforcement de l’inclusion des personnes;

l’identification de leviers d’action priorisés et concrets.

À chaque ARS a été confié le soin de porter une réflexion ciblée sur des thématiques particulières.

L'ARS Guadeloupe a été positionnée sur la thématique suivante:

Répit aux familles, en lien avec les ARS Normandie et Auvergne-Rhône Alpes,

L'objectif est de produire « une fiche de consensus », document de deux à cinq pages, qui devra identifier les bonnes pratiques repérées ou souhaitées, les conditions de réussites ou les difficultés ainsi que les conditions pour une généralisation nationale et qui sera à adresser au secrétariat général du comité interministériel du handicap au plus tard le 6 novembre 2017.

Dans notre région, nous avons choisi d’organiser cette concertation par le biais d’une enquête à destination des acteurs concernés par la thématique (sur la base d’un questionnaire élaboré en concertation avec les ARS de chaque trinôme) et d’un groupe de travail ad hoc pour chaque thématique. Une fois les contributions recueillies, une mise en commun avec chaque ARS concernée sera réalisée en vue d’élaborer la synthèse sollicitée. Les travaux initiés dans le cadre de la concertation permettront également d’alimenter le Plan d’action régional (PAR) autisme.

Voici les liens des questionnaires en ligne pour participer à la concertation:

N'hésitez pas à diffuser les liens du questionnaire afin que la concertation soit la plus large possible