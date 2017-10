Avis aux entreprises - Agenda 2018 - Collectivité de Saint-Martin.

Le Président de la collectivité de Saint-Martin, monsieur Daniel Gibbs, vous informe que la réalisation de l’agenda annuel de la collectivité de Saint-Martin a été confiée, depuis le 02 avril 2017, à la Régie Publicitaire COM and COM exploitée par l’Eurl B.ADDA, sise au n°12 rue Anégada à HOPE ESTATE, représentée par Madame Brigide ADDA.

Aucune autre société et/ou agents commerciaux en publicité ne peut donc se prévaloir du Président de la collectivité, de la Collectivité, de ses services ou de ses élus, pour commercialiser un agenda sur notre territoire.

La collectivité met en garde les entreprises qui pourraient être sollicitées par des sociétés et/ou personnes qui frauduleusement profiteraient de l’après IRMA pour semer la confusion en utilisant le Logo de la collectivité pour la réalisation de quelconques parutions publicitaires.

Seule madame Brigide ADDA est habilitée à démarcher pour le compte de la Collectivité, elle sera munie d’un courrier du Président attestant de ce fonctionnement.

Tout agissement contraire à cette organisation devra être signalé à la collectivité en contactant le 0590 29 56 60.