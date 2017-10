EDF et la Collectivité partenaires pour la lutte contre la précarité énergétique.

La collectivité de Saint-Martin, représentée par son Président, monsieur Daniel Gibbs et sa 3e vice-présidente, madame Annick Pétrus et la compagnie EDF Archipel Guadeloupe, représentée par son directeur monsieur Sylvain Vidal, ont signé une convention de partenariat, vendredi 20 octobre 2017, dans l’objectif commun de lutter contre la précarité énergétique sur le territoire, après le passage de l’ouragan IRMA.

Cette catastrophe naturelle sans précédent a exposé une partie de notre population à un fort risque de précarité, si bien que la collectivité et EDF se sont engagés à travailler main dans la main pour aider les clients en situation de précarité énergétique et favoriser la maîtrise de la demande d’énergie. Ainsi, par cette convention, un accompagnement personnalisé (information, explication du contrat et des factures, suivi des dossiers), ainsi qu’une aide technique, sociale et financière, seront proposés par EDF avec l’appui de la collectivité qui identifiera les clients en situation de précarité pour les signaler à son partenaire.

Cette convention a été signée pour une durée de deux ans ; EDF a fait don de la somme de 30 000€ pour acter ce partenariat solidaire au bénéfice des Saint-Martinois en précarité énergétique.