Visite de Noel Le Graët, président de la Fédération Française de Football.

Le Président de la Collectivité, M. Daniel Gibbs, a reçu ce Vendredi 20 Octobre 2017 la visite du Président de la FFF (Fédération Française de Football) M. Noël Le Graët, venu à la tête d’une délégation nationale à laquelle s’était jointe la ligue de football de Guadeloupe.

A cette occasion, le Président de la collectivité a rappelé la relation très forte qu’entretien la population et la jeunesse de Saint-Martin avec le sport en général, et le football en particulier qui est la discipline comptant le plus d’adhérents sur le territoire.

Aujourd’hui, comme l’a rappelé le Président, « une large partie des infrastructures sportives sont détruites et de nombreux mois seront nécessaires à leur remise en exploitation alors que certaines avaient été très récemment rénovées ».

Le président Le Graët s’est dit, quant à lui, stupéfait de la rapidité et la qualité des travaux menés notamment au titre du déblaiement et de la remise en service du réseau routier de Saint-Martin. Il s’est aussi dit très enthousiasmé par le positivisme « et le sourire » des personnes rencontrées sur l’île. « Vous avez un avenir, M. Le Président » a-t-il conclu avant d’annoncer qu’une enveloppe conséquente a été destinée par la FFF, afin de contribuer entre autres à la remise en état des infrastructures. Un geste salué par le Président Gibbs.

Pour Noel Le Graët, l’objectif principal est de « permettre aux jeunes de rejouer au Football le plus vite possible et dans les meilleures conditions » ; à cet égard, la FFF recevra au cas par cas les doléances des associations et de la Collectivité. Il a par ailleurs indiqué que la fédération sera concentrée à 100% sur le renouveau de la pratique du Foot à Saint-Martin et écartera « toutes dépenses destinées à des déplacements ou des opérations de notoriété ».

Il a enfin indiqué qu’un effort, sous formes diverses, sera dédié à la formation des éducateurs là où ce sera nécessaire.

De son côté, le Président de la Ligue de Football de la Guadeloupe a annoncé que la recette de deux journées de championnat sera affectée à un fonds de dons pour aider les adhérents et les infrastructures Saint-Martinoises.

Emu par la symbolique de la présence de M. LE GRAET à Saint-Martin et de ses annonces pour le football Saint-Martinois, le Président GIBBS lui a certifié qu’il portera « un soin tout particulier à veiller à ce que la générosité nationale soit judicieusement utilisée ».