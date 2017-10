La nouvelle route d’accès à l’écosite est ouverte.

Mercredi 11 octobre 2017, la Première vice-présidente de la collectivité madame Valérie Damaseau, a inauguré aux côtés de la Préfète Anne Laubies, la nouvelle piste d’accès à l’écosite de Grandes Cayes. L’ouragan IRMA avait entièrement détruit ce chemin d’accès et c’est le bataillon du génie, sous le commandement du Colonel Boris Vallaud, qui a remis la route en état.

L’ensemble des militaires ayant participé à ces travaux étaient présents lors de l’inauguration. La première Vice-présidente Valérie Damaseau a salué leur engagement et a remercié le colonel Vallaud pour cette réalisation au service des Saint-Martinois. L’accès à l’écosite est une priorité pour pouvoir traiter les déchets accumulés par IRMA. Alors que la collectivité a déblayé les axes routiers, en un temps record, avec l’aide des entreprises locales, et stockés les taules et autres déchets sur 11 sites sélectionnés sur le territoire, elle doit désormais poursuivre son travail de nettoyage et enlever ces encombrants pour qu’ils soient traités à l’écosite de Grandes Cayes. C’est un long processus qui prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

La collectivité de Saint-Martin mettra tout en œuvre pour évacuer ces déchets dans les meilleurs délais.