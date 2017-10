CP: Président - Situation entreprises post Irma.

En déplacement à Paris la semaine dernière, j’ai défendu les intérêts des entreprises auprès de l’Elysée, du Premier ministre et du Ministère du travail. Les propositions formulées ce matin aux entreprises de Saint-Martin sont inappropriées et ne sont pas conformes à la teneur des entretiens que j’ai pu conduire à Paris.

Bien conscient de l’urgence, je ne lâcherai pas. Je me rendrai à nouveau la semaine prochaine à Paris : j’ai en effet obtenu de siéger au sein du prochain Comité interministériel pour la Reconstruction de Saint-Martin. Je suis bien décidé à réitérer avec fermeté ma demande de remboursement, par l’Etat, aux entreprises de la totalité de l’indemnité versée aux salariés en activité partielle ; et ce durant au moins 4 mois. Je réclame ce dispositif exceptionnel depuis plusieurs semaines, compte tenu des besoins impérieux de trésorerie de nos acteurs économiques. C’est la seule solution pour que la grande majorité de nos entreprises ne soit pas dans l’obligation de déposer le bilan, pour éviter ainsi un chômage de masse.

Le Président de la République a annoncé ici, le 12 septembre dernier, sa volonté de « bousculer les règles » pour la reconstruction de Saint-Martin ; je ne doute pas que cet engagement sera tenu pour le rétablissement rapide de notre économie.

Daniel GIBBS

Président du Conseil territorial de Saint-Martin