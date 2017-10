Premier accueil scolaire: Les élèves ont regagné les bancs de l’école.

Sous l’autorité du Président Daniel Gibbs et de la 3e vice-présidente en charge de l’Education, madame Annick Pétrus, la Collectivité de Saint-Martin a mis tout en œuvre, pour répondre aux attentes des élèves de Saint-Martin. En accord avec le Recteur d’Académie Camille Galap et ses services, la rentrée des classes a eu lieu ce lundi 02 octobre 2017.

Quatre établissements avaient été retenus pour ce premier pas vers un retour en classe. Le collège et les écoles élémentaires Clair Saint-Maximin et Omer Arrondell à Quartier d’Orléans, ainsi que la Cité Scolaire. Ces établissements répondaient aux mesures de sécurité et d’hygiène nécessaires à la réception des élèves et du personnel de l’éducation nationale. A l’école élémentaire Clair St Maximin, la directrice a présenté aux enfants le programme des activités prévu dans le cadre du projet pédagogique élaboré pour Saint-Martin par les services de l’éducation, à savoir un accueil des élèves de CE2, CM1 et CM2 le matin de 8 heures à 10h30 et des élèves de CP et de CE1 de 11 heures à 13h30.

En classe il s’agissait avant tout de favoriser la parole dans un premier temps pour que les enfants s’expriment sur le passage de l’ouragan Irma. Ensuite dix ateliers seront proposés aux élèves (lecture, informatique, jeux éducatifs, sciences, etc.), jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Au collège de Quartier d’Orléans, les classes de 4ième et de 3ième sont accueillies de 8 heures à 11h30 et celles de 6ième et de 5ième de 13h30 à 16 heures.

A la Cité scolaire, les collégiens de 6ième, 5ième et 4ième, ainsi que les élèves de Seconde sont attendus de 13h30 à 16 heures. Les lycéens, de 1ière de Terminale et de BTS sont accueillis de 8 heures à 11h30.

Le Rectorat prévoit d’autres ouvertures d’établissements d’ici la semaine prochaine. Tout sera mis en œuvre pour un retour progressif à la normale d’ici la rentrée des vacances de la Toussaint.