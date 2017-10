Communiqué de presse: Les dernières informations de la collectivité.

La Rentrée des classes

Une rentrée des classes partielle, basée sur des demi-journées de cours, a débuté ce lundi 02 octobre 2017. 4 établissements répondant aux normes de sécurité ont été ouverts. Le collège et les écoles élémentaires Clair Saint-Maximin et Omer Arrondell à Quartier d’Orléans, ainsi que la Cité Scolaire.

Le programme des activités prévu dans le cadre du projet pédagogique élaboré pour Saint-Martin par les services de l’éducation, consiste en un accueil des élèves de CE2, CM1 et CM2 le matin de 8 heures à 10h30 et des élèves de CP et de CE1 de 11 heures à 13h30. Dix ateliers seront proposés aux élèves (lecture, informatique, jeux éducatifs, sciences, etc.), jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Au collège de Quartier d’Orléans, les classes de 4ième et de 3ième sont accueillies de 8 heures à 11h30 et celles de 6ième et de 5ième de 13h30 à 16 heures. Tandis qu’’à la Cité scolaire, les collégiens de 6ième, 5ième et 4ième, ainsi que les élèves de Seconde sont attendus de 13h30 à 16 heures. Les lycéens, de 1ière de Terminale et de BTS sont accueillis de 8 heures à 11h30. Le Rectorat prévoit d’autres ouvertures d’établissements d’ici la semaine prochaine.

Interdiction de circuler : 23h – 5h

L’interdiction de circuler sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin a été fixée de 23h à 5 heures à partir de ce soir, par arrêté préfectoral.

Le réseau EDF

Sur 16 000 foyers, 12 000 sont alimentés en électricité.

Sur 241 postes de transformation, 231 sont désormais sécurisés

Toutes les écoles (publiques et privées) sont réalimentées en électricité

25 groupes électrogènes ont été installés dans les secteurs où les réseaux ne sont pas encore réhabilités. Ces générateurs permettent d’alimenter une vingtaine de foyers.

Pour remettre le réseau saint-martinois en fonction, EDF a mobilisé 200 effectifs opérationnels, un service 7 jours sur 7 est assuré.

Le nettoyage du territoire

Le nettoyage du territoire se poursuit. La collectivité prévoit un retour à la normale progressif du programme de nettoyage. Environ 25 entreprises continueront à intervenir pour le compte de la collectivité, avec pour objectif de retrouver un fonctionnement habituel à compter du lundi 9 octobre 2017.

La distribution

D’après les chiffres avancés par l’entreprise de froid Frigodom, basée sur le port de Galisbay et réquisitionnée par l’état, 204 tonnes d’eau et de denrées ont été distribuées à Saint-Martin depuis le passage de l’ouragan Irma. Ces dons ont été distribués à la population saint-martinoise par la sécurité civile, les pompiers et la collectivité de Saint-Martin. La gestion de la distribution a été assurée par le COD 917 et 972 de l’état.

137 palettes de denrées ont été stockées dont 20 000 rations de combat et 29 palettes d’eau. 300m3 d’eau arrivera ce mercredi pour être distribués à la population.

Quant au matériel (bâches – taules – bois), la collectivité a mis en place une organisation sous l’autorité du directeur du Port visant à accueillir ces dons et à les distribuer.

Le service public

La collectivité poursuit sa mission de service public. Elle a mis en place des permanences de l'état civil, samedi 7 et samedi 14 octobre de 9h à 12h, pour permettre aux personnes sinistrées d'effectuer leurs formalités : demande de passeport, carte d'identité, actes d'état civil.

Les services de la collectivité sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h à 13h.