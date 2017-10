79 personnes (essentiellement des vols et recels) interpellées depuis le 6 sept.

6 sont écroués en Basse-Terre et une soixantaine convoqués en justice, nous avons saisi plus de 100 m3 de matériels volés et près d'une dizaine de véhicules. Mardi matin deux nouvelles interpellations à QO avec du matériel volé. Et ce mercredi matin de nouvelles interpellations ont eu lieu.

Les services de gendarmerie procèdent à la restitution du matériel aux entreprises ou personnes et cherchent les victimes pour restitution. Des dons sont fait à la croix rouge.