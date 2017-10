Le RSMA de Guadeloupe à la rencontre des entrepreneurs de Saint-Martin.

On le sait peu mais les cursus pédagogiques des RSMA (Régime de Service Militaire Adapté) des Antilles (et plus précisément de la Jaille en Guadeloupe) dont bénéficient de jeunes volontaires sont le plus souvent en adéquation avec les besoins des entreprises notamment en période de fort besoin de main d’œuvre comme c’est le cas dans une phase, plus ou moins longue, de reconstruction et de redémarrage de l’activité après le passage d’un ouragan majeur.

Les effectifs du RSMA ont été présents pour le déblaiement des routes de Saint-Martin dès les premières heures après les ouragans et chacun a pu observer leur « rigueur et leur engagement » comme l’a indiqué le Colonel Pélissier, Chef du RSMA de Guadeloupe, lors d’une conférence avec les socioprofessionnels de l’île.

Ceux-ci, invités par le Colonel Pélissier et reçus en collectivité par le 2e vice-président Yawo Nyuiadzi, en charge du développement économique, ont pu recevoir une information sur les 30 métiers enseignés par le RSMA et qui vont de la carrosserie-peinture à la conduite d’engins de voirie en passant par l’installation sanitaire ou encore la menuiserie en bâtiment.

Entourés de quelques-uns de ses collaborateurs dont deux officiers formateurs, le Colonel PELISSIER a indiqué que la RSMA entamera un cursus « Filière Hôtelière » dès Décembre 2017 avec notamment des formations d’agents d’accueil, de cuisiniers et de serveurs.

Ouvert à toutes nouvelles « idées de cursus » le Chef de Corps s’est dit être à l’écoute des besoins des entrepreneurs non sans rappeler les modalités et les contraintes quant à la création de nouveaux programmes.

Avec un taux de réinsertion professionnelle de 82% (en 2016) le RSMA s’impose comme une alternative sérieuse pour des jeunes en recherche de repères et d’avenir professionnel. L’ensemble des formations sont à consulter sur le site www.rsma.gp ou auprès du Major Dominique TARSIA (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).