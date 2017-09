Phénomène cyclonique IRMA

Les prévisions météorologiques de ces jours derniers se confirment : Irma est un phénomène cyclonique majeur, de catégorie 5. La situation sera très dangereuse pour tous. Sont attendus des

vents de 200 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 280 km/h, des précipitations de l’ordre de 200 à 300 mm, et une forte houle cyclonique avec des creux de plus de 10 m.

Sécurité et solidarité sont primordiales, les prochaines 48 h vont être difficiles.

Les niveaux de vigilance météorologique passeront rapidement au niveau « rouge » (ce jour à midi), puis « violet ». Il ne reste que quelques heures pour assurer la sécurité de soi-même, de sa famille, de sa maison et de ses biens. Les personnes habitant au plus près de la mer, dans des zones facilement inondables et/ou

soumises à la houle marine :

– à Saint-Barthélémy : Flamands, Lorient, Saint-Jean, baie de Gustavia...

– à Saint-Martin : Sandy Ground, Baie Nettlé, Grand Case, Quartier d’Orléans...

doivent absolument se réfugier dans des lieux sûrs, en particulier chez de la famille ou des amis, ou dans des logements situés à l’étage.

Les abris cycloniques sont ouverts :

– liste des abris de Saint-Barthélémy en pièce-jointe

– liste des abris des Saint-Martin en pièce-jointe

Pour les personnes n’ayant nul endroit où se mettre en sécurité, 2 centres d’hébergement d’urgence

supplémentaires seront ouverts à Saint-Martin :

– collège Soualiga de Cul de Sac ( 150 places)

– cité scolaire de la Savane ( 500 places)

Ces centres d’hébergement seront ouverts à partir de 11 h : rejoignez-les !

Il est demandé aux responsables des différents cultes d’ouvrir les églises situées en zone non dangereuse pour accueillir la population.

Les personnes qui rejoignent ces centres d’hébergement d’urgence ou les églises sont invitées à se munir d’un peu de nourriture, d’eau, de médicaments et de quoi occuper les enfants.

Pour Saint-Martin, à compter de ce midi, des bus seront mis à disposition pour aider les personnes qui n’ont pas de véhicule particulier, pour aider à rejoindre les centres d’hébergement de la cité

scolaire et du collège Soualiga.

Points de rendez-vous pour ces bus :

- Sandy Ground : carrefour RN7 / rue Lady fish

- Quartier d’Orléans : maison de quartier

- Grand Case : MJC

- Orient Bay : rond point du village

Irma est un phénomène météorologique majeur, les services de l’Etat et des Collectivités de Saint-

Barthélémy et de Saint-Martin se mobilisent, mobilisez vous aussi.

Prochain communiqué à 12 h.

L’ensemble des médias et de la population sont invitées à relayer ces consignes de sécurité.

Prenez soin les uns des autres, et en particulier des plus faibles !!

Passage en niveau de vigilance Rouge

Saint-Martin, le 5 septembre 2017, 13h30 L’ouragan IRMA est de catégorie 5.

Distance de Saint-Martin au centre du phénomène : 516 km - Saint-Barthélemy : 483 km Déplacement : ouest 270 degrés à 22 km/h- Pression au centre : 931 hPa

Vent max sur 1 mn : 155 noeuds Rafales : 190 noeuds Sécurité et solidarité sont primordiales, les prochaines 48 h vont être difficiles.

IRMA est un ouragan de catégorie 5, dont le centre est prévu de passer à proximité immédiate de Saint-Martin et Saint-Barthélemy très tôt mercredi matin . Le niveau de

vigilance « rouge » est mis en oeuvre.

En conséquence, des impacts majeurs sont attendus sur Saint-Barthélemy et Saint- Martin :

- Une houle d'est dont les creux dépasseront 10 mètres la nuit prochaine et la journée du

mercredi. Très violents déferlements sur les rivages et submersion majeure des parties

basses du littoral .

- Des vents dépassant 100 km/h sont attendus dès 22h. Le paroxysme du phénomène

interviendra dans la seconde partie de nuit, autour de 3h du matin et durera jusqu'à

mercredi après-midi. Le passage prévu de l'oeil à une distance très proche voire sur nos

Îles laisse présager que les vents moyens pourront alors dépasser 200 km/h avec des

rafales au-delà de 250 km/h. Attention à la direction inhabituelle des vents qui tourneront

du nord vers l'ouest puis le sud mercredi matin.

- Des précipitations diluviennes à proximité de l'oeil. 200 à 400 mm est un ordre de

grandeur auquel on peut s'attendre au cours de cette période.