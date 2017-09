Message du président – 04 septembre 2017

Mes chers compatriotes,

Selon les dernières estimations de Météo France et du National Hurricane Center, l’ouragan IRMA va concerner nos îles à partir de mardi soir et jusqu’à Mercredi.

Dès hier, nous avons pris la décision avec madame la préfète et le recteur d’académie, de reporter la rentrée des classes pour permettre aux familles de se préparer et de ne pas laisser 10 000 enfants sur les routes alors que nous sommes en alerte ORANGE.

La collectivité et ses services sont en pleine organisation pour affronter le passage d’IRMA, mais aussi gérer l’après cyclone.

Je vous demande aujourd’hui et demain mardi de vous préparer, de sécuriser vos habitations, de nettoyer vos jardins, de ranger tout ce qui pourrait se transformer en projectile.

Je vous demande aussi de vous organiser en famille pour passer le cyclone, en ayant une attention toute particulière pour les personnes âgées. Rassemblez-vous, ne laissez personne seul.

Concernant les déchets et encombrants, je vous demande dans la mesure du possible de les transporter vous-mêmes à la déchèterie de Galisbay ou à la décharge de Cul de Sac.

C’est important car même si les services de la collectivité ont travaillé toute la nuit et seront sur le terrain pour ramasser jusqu’à mardi midi, ils ne pourront pas tout transporter.

Merci de faire preuve de civisme et de penser que ces encombrants peuvent devenir de dangereux projectiles par vents forts.

Dès la mise en place de l’alerte ROUGE, probablement à la mi-journée mardi, 9 abris anticycloniques seront ouverts par la collectivité dans chaque quartier. N’hésitez pas à vous y rendre.

La liste des abris est accessible sur le site internet de la collectivité www.com-saint-martin.fr (rubrique « Prévention des Risques Majeurs » et partout dans les médias locaux.

J’invite les propriétaires de bateaux qui n’ont pas encore mis leur embarcation à l’abri à le faire dès aujourd’hui.

La dernière levée du pont de Sandy Ground est prévue demain mardi à 9h, ensuite il sera fermé à partir de l’alerte Rouge.

Je demande aussi aux personnes résidant dans des zones inondables ou directement concernées par les aléas cycloniques, toutes les zones littorales notamment : Terres-Basses - Sandy Ground - Marigot - Galisbay - Concordia - Friar’s Bay – Grand Case - Anse Marcel - Cul de Sac - Baie Orientale - Quartier d’Orléans - Oyster Pond de prendre toutes les précautions nécessaires pour sécuriser leur vie, celle des membres de leur famille.

Encore une fois, n’hésitez pas à utiliser les abris cycloniques pour votre sécurité.

Je demande à tout un chacun de prendre IRMA au sérieux, de faire tout ce qu’il faut pour se protéger. A 48h du phénomène, l’anticipation est le mot d’ordre.

Informez-vous sur l’évolution d’IRMA, suivez les bulletins officiels de Météo France relayés par les autorités et par les médias.

Pendant le phénomène, si la connexion internet est coupée, seules les radios pourront émettre tant que le pylône du Pic paradis où sont les émetteurs tiendra le coup.

Chers concitoyens,

Un homme prévenu et préparé en vaut deux. Je compte sur vous pour faire tout ce qu’il faut pour vous protéger.