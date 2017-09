Le rythme de la scolarité de votre enfant va changer cette année.

Pour se rapprocher un peu plus des rythmes de l'enfant et répondre aux attentes des Conseils des écoles de Saint-Martin, j'ai pris la décision

d'un retour à la semaine de quatre jours sur le territoire de notre Collectivité. Cette décision a été validée par les services de l'Education

nationale et officialisée le mercredi 26 juillet par le vote de vos élus au Conseil exécutif.

Ces nouveaux rythmes scolaires entreront en vigueur dès le mois de septembre prochain. Votre enfant sera désormais accueilli les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à 11h30 heures puis de 13h30 heures à 16 heures.

J'ai souhaité que le retour à la semaine de quatre jours s'accompagne d'une montée en puissance et en qualité de l'encadrement et des activités périscolaires, conformément aux engagements pris par mon équipe et moi-même.

Moyennant une participation de 50 euros par enfant pour cette année scolaire 2017-2018, le partenariat mis en place avec la Caisse Territoriale des OEuvres Scolaires de Saint-Martin qui a accentué la formation de ses animateurs, garantira à votre enfant un accueil de qualité.

Des jeux calmes seront ainsi proposés aux demi-pensionnaires chaque jour de la semaine sur la pause méridienne ; une aide aux devoirs sera mise en place chaque soir de 16 heures à 17 heures. Enfin, le mercredi matin, de 8 heures à 11 heures 30, votre enfant bénéficiera d'un programme d'activités variées axées sur le sport, la culture, les activités manuelles ou encore des actions « autour du livre » destinées à lutter efficacement contre l'illettrisme.

L'engagement territorial en matière d'éducation est fort. Je tiens ainsi à souligner que la Collectivité de Saint-Martin affecte cette année 1,7 million d'euros au financement des activités périscolaires et que plus de 3,5 millions d'euros sont dédiés à la rénovation et la sécurisation des établissements scolaires.

L'éducation est l'une des grandes priorités de mon mandat et je souhaite que cette année scolaire 2017-

2018 soit synonyme d'une nouvelle dynamique en faveur de notre jeunesse.

Daniel GIBBS

Président de la Collectivité de Saint-Martin