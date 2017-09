Message de rentrée du Président Daniel Gibbs et sa majorité.

« Ma vice-présidente en charge de l’Education, madame Annick PETRUS, mon équipe et moi-même, tenons à souhaiter une excellente rentrée des classes à l’ensemble des élèves saint-martinois qui fouleront, dès lundi matin, les bancs des écoles du 1er degré ou qui intègreront les collèges et lycées de Saint-Martin.

Après des vacances bien méritées, j’invite les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes pour réussir leur scolarité et viser l’excellence dans tout ce qu’ils entreprennent. Nous leur souhaitons de persévérer dans leur travail quotidien en classe, en adoptant un comportement exemplaire avec les professeurs, et en mettant ainsi toutes les chances de leur côté pour réussir leur année.

Nous savons pouvoir compter sur l’implication du corps enseignant et des équipes pédagogiques, pour accompagner l’apprentissage de nos jeunes. A ce titre, nous adressons une chaleureuse bienvenue aux nouveaux chefs d’établissements et aux nouveaux enseignants affectés à Saint-Martin. Nous les invitons à prendre le temps de découvrir notre beau territoire, à en mesurer les spécificités et les besoins, pour mieux comprendre la jeunesse de ce territoire, dont le bilinguisme et le caractère attachant sont de vrais points forts.

Nous encourageons le dynamisme de nos jeunes pour qu’ils puissent non seulement accomplir un parcours scolaire réussi, mais aussi se réaliser quel que soit ce parcours dans leur vie future. Ils peuvent compter sur la collectivité qui est à leur côté et qui s’investira plus encore ces cinq prochaines années dans l’accompagnement de la jeune génération. Cet investissement sera visible à travers des actions concrètes durant notre mandature, mais aussi par la mise à disposition d’un environnement scolaire adapté à leurs besoins.

Sur ce point, la collectivité a réalisé des travaux pendant les grandes vacances afin de préparer les établissements et privilégier un cadre sécurisé et propice à l’apprentissage. Nous veillerons à poursuivre cet effort pour améliorer le quotidien de tout un chacun, et à rester à l’écoute pour avancer ensemble en nous appuyant sur les compétences de la collectivité.

J’ai tenu à ce que les élus de ma majorité soient présents lors de la rentrée, pour accueillir les élèves et les encourager, mais aussi pour prêter une oreille attentive aux messages des parents et des encadrants scolaires.

Aux parents, dont le rôle éducatif reste crucial, je demande une attention de tous les instants à la scolarité de vos enfants et de veiller à ce qu’ils puissent étudier dans de bonnes conditions à la maison.

Aux personnels de la collectivité affectés dans les écoles, je sais que la tâche n’est pas tous les jours facile, mais je sais aussi pouvoir compter sur votre engagement à mes côtés pour donner le meilleur de vous-mêmes et du service public.

A vous tous, je souhaite une fois encore une excellente rentrée des classes et une année scolaire réussie. ».

Votre président,

Daniel GIBBS