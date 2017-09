Prise de fonction DGS - DRH COM St Martin

Jeudi 31 août 2017, le Président de la collectivité, monsieur Daniel GIBBS, a présenté officiellement aux cadres dirigeants de la collectivité le nouveau Directeur Général des Services (DGS), monsieur Philippe MOUCHARD, et le nouveau Directeur des Ressources Humaines (DRH), monsieur Paul DOLLIN. La veille, le Président a présenté ces deux hauts responsables administratifs de la collectivité, aux membres élus de son équipe.

Tous deux prennent leurs nouvelles fonctions le vendredi 1er septembre 2017. La passation s’est faite en présence du DGS Philippe MILLON qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre, et du DRH Vernon ROPER, qui occupera de nouvelles fonctions au sein de la collectivité.

Entouré des directeurs généraux adjoints, des directeurs des services et des membres de son cabinet, le Président GIBBS a tenu à saluer l’implication de Philippe MILLON, arrivé à Saint-Martin en 2015, et de Vernon ROPER, qui selon les termes du Président « fait partie des murs de la collectivité », pour y exercer depuis 1988.

« Notre institution entre dans une nouvelle dynamique, et avec elle une nouvelle organisation, basée sur une méthode de travail claire et structurée, au cœur de laquelle le DGS et le DRH ont un rôle essentiel à mes yeux. C’est pourquoi je compte sur vous messieurs et sur votre expérience respective pour accompagner la réorganisation territoriale et répondre avec efficacité aux attentes de l’administration et de nos administrés », a indiqué le Président.

Le Président a ensuite présenté le nouveau DRH Paul DOLLIN, en poste à la collectivité depuis 24 ans, jusqu’ici directeur de l’Autonomie des Personnes au Pôle Solidarité et Familles, dont il a vanté les qualités humaines et techniques et une discrétion appréciée.

Il a ensuite souhaité la bienvenue à Philippe MOUCHARD, dont le riche parcours institutionnel et politique s’est construit en lien constant avec l’outre-mer, lui conférant ainsi une connaissance pointue de nos territoires, en particulier Saint-Martin qu’il apprécie tout particulièrement.

Autour du verre de l’amitié, le Président a offert la médaille de la Collectivité de Saint-Martin à Philippe MILLON, le remerciant de son engagement pour le territoire et lui souhaitant de profiter d’une retraite bien méritée auprès de sa famille.