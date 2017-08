Collectivité : communiqué de presse Saison Cyclonique 2017.

Saison cyclonique : Restons prêts !

La saison cyclonique a démarré officiellement le 1er juin et s’achèvera le 30 novembre 2017. Un rappel des consignes de préparation et des conduites à tenir pour notre sécurité, ne sera jamais inutile.

Si ce n’est pas déjà fait et en prévision d’un éventuel phénomène cyclonique, pensez à la vérification de vos réserves matérielles et alimentaires, à la préparation et protection de votre domicile, au retrait ou arrimage de tout objet pouvant se transformer en projectile, à l’élagage, la coupe et l’évacuation vers la déchetterie de Galisbay ou l’écosite de Grandes Cayes à Cul de Sac des végétaux, encombrants et autres déchets.

Plus d’informations sur le site http://www.com-saint-martin.fr dans sa rubrique sur les risques majeurs

IRMA : restons vigilants !

L’ouragan IRMA pourrait impacter la moitié nord de l’arc des Antilles en milieu de semaine prochaine mais il est encore loin et à cette échéance de plus de cinq jours l’incertitude reste grande !

A ce stade, le mot d’ordre est de rester à l’écoute des consignes diffusées par les autorités et les prévisionnistes compétents et de ne surtout pas paniquer !