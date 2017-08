ARRETE DU PRESIDENT N° 092-2017

PORTANT AUTORISATION DE FERMETURE TEMPORAIRE DU PARKING DU ATTENANT AU STADE «JEAN-LOUIS VANTERPOOL» A MARIGOT A L’OCCASION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COMITES REGIONAUX D’OUTRE-MER DE CYCLISME

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu,

- l’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté,

- les articles L.O. 6352-6 relatif au statut d’Officier de Police Judiciaire du Président,

- l’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine par le Président du Conseil Territorial qui y exerce ses pouvoirs de police,

- l’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres à la Collectivité de Saint-Martin, conformément au titre Premier du Livre II de la Collectivité,

- le championnat de France des Comités Régionaux d’Outre-Mer de Cyclisme du 1er au 03 Septembre 2017 à Saint-Martin,

- la demande du comité organisateur représentée par Monsieur PIPER Alex,

- l’avis favorable de la Police Territoriale en date du 25 Août 2017,

- la nécessité de réglementer l’occupation du domaine public et la circulation dans le cadre de cette manifestation afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens durant tout le déroulement de cette manifestation,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l’organisation du Championnat de France des Comités Régionaux d’Outre-Mer de Cyclisme, il est porté AUTORISATION DE FERMETURE TEMPORAIRE du parking attenant au stade «Jean-Louis VANTERPOOL» à Marigot, le Dimanche 03 Septembre 2017 de 06 Heures 00 du matin à 14 Heures 00.

ARTICLE 2 : A ce titre, le stationnement et la circulation de tout véhicule sera interdit dans le dit parking indiqué à l’Article 1.

ARTICLE 3 : La Direction des Routes et Bâtiments Publics, la Police Territoriale et le comité organisateur seront chargés en ce qui les concerne :

- de la pose des barrières de sécurité et de tout autre équipement pouvant garantir une fermeture optimale du parking,

- d’installer des panneaux de signalisation avisant les automobilistes et les riverains sur les dispositions temporaires prises à cet effet,

- d’aviser les automobilistes sur ces aménagements temporaires par voie de presse, flyers ou tout autre moyen adéquat,

- de veiller à ce qu’une présence physique soit maintenue en permanence à hauteur des points de fermeture jusqu’à la fin de la manifestation,

ARTICLE 4 : Les véhicules d’urgence (Ambulance, S.D.I.S., Police Territoriale, Gendarmerie Nationale) auront libre accès en cas de besoin.

ARTICLE 5 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront poursuivis et taxés d’une amende en cas d’infraction conformément au Code de la Route.

ARTICLE 6 : La Police Territoriale est chargée de veiller à l’exécution du présent ARRETE. Toutes ces mesures devront être respectées de manière à garantir une sécurité et fonctionnement optimaux de la manifestation.

ARTICLE 7 : Le Présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, soumis au visa de Madame la Préfète Déléguée, ampliation sera faite à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au S.D.I.S, à la Direction des Routes et Bâtiments Publics, aux intéressés et porté à l’information du public.

Fait à Saint-Martin, le 25 Août 2017

Le Président,

Daniel GIBBES

ARRETE DU PRESIDENT N° 094-2017

PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE D’UNE PORTION DE LA ROUTE NATIONALE 7 LE SAMEDI 02 SEPTEMBRE 2017 A L’OCCASION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COMITES REGIONAUX D’OUTRE-MER DE CYCLISME

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu,

- l’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté,

- les articles L.O. 6352-6 relatif au statut d’Officier de Police Judiciaire du Président,

- l’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine par le Président du Conseil Territorial qui y exerce ses pouvoirs de police,

- l’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres à la Collectivité de Saint-Martin, conformément au titre Premier du Livre II de la Collectivité

- l’organisation du championnat de France des Comités Régionaux d’Outre-Mer de Cyclisme du 1er au 03 Septembre 2017 à Saint-Martin,

- l’avis favorable de la Police Territoriale en date du 29 Août 2017,

- la nécessité de réglementer la circulation dans le cadre de cette manifestation,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l’organisation du Championnat de France des Comités Régionaux d’Outre-Mer de Cyclisme, il est porté fermeture et circulation temporaire dans une portion de la RN7 comprise entre la Frontière de Quartier d’Orléans et l’entrée de Shanty Town à Grand-Case, le Samedi 02 Septembre 2017 de 15 Heures 00 à 17 Heure 30 minutes.

ARTICLE 2 : A ce titre :

- il est fortement recommandé aux habitants des différents quartiers (Quartier d’Orléans, Baie Orientale, Mont Vernon, Cul-de-Sac, Grand-Case/Hope Estate) de prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter tout blocage lié à la course,

- toutes dispositions devront être prises par le comité organisateur afin d’aviser les automobilistes, riverains et commerçants sur les dispositions temporaires prises à cet effet,

- Une présence physique devra être maintenue à hauteur des différentes sorties, entrées et intersection dans la dite portion de la RN7 pendant toute la durée de la course.

Aucune autre fermeture de rue n’est autorisée dans le cadre de cette manifestation.

ARTICLE 3 : Les services de la Direction des Routes et Bâtiments Publics devront procéder à l’installation de panneaux d’information en tout points utiles afin d’aviser les automobilistes sur les dispositions temporaires prises dans le cadre de cette course.

Des barrières de sécurité ou tout autre équipement permettant une fermeture optimale devront être posées aux différents points de fermeture mentionnées à l’Article 1.

ARTICLE 4 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront conformément aux dispositions du Code Pénal, poursuivis et taxés d’une amende en cas d’infraction, aux jours, heures et sur l’itinéraire ci-dessus établis.

ARTICLE 5 : La Police Territoriale et la Gendarmerie Nationale sont chargées en ce qui les concerne de veiller à l’exécution du présent ARRETE.

ARTICLE 6 : Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, soumis au visa de Madame la Préfète Déléguée, ampliation sera faite à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au S.D.I.S., à la Direction des Routes et Bâtiments Publics, au Comité e Cyclisme Territorial de Saint-Martin et porté à l’information du public.

Fait à Saint-Martin, le 29 Août 2017

Le Président,

Daniel GIBBS

ARRETE DU PRESIDENT N° 093-2017

PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT DE VEHICULES DANS LES RUES DE LA HOLLANDE ET DE LA REPUBLIQUE A L’OCCASION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COMITES REGIONAUX D’OUTRE-MER DE CYCLISME

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu,

- l’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté,

- les articles L.O. 6352-6 relatif au statut d’Officier de Police Judiciaire du Président,

- l’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine par le Président du Conseil Territorial qui y exerce ses pouvoirs de police,

- l’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres à la Collectivité de Saint-Martin, conformément au titre Premier du Livre II de la Collectivité,

- l’organisation du Championnat de France des Comités Régionaux d’Outre-Mer de Cyclisme du 1er au 03 Septembre 2017,

- la demande de la Police Territoriale,

- la nécessité de réglementer l’occupation du domaine public et la circulation automobile à l’occasion de la course cycliste,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l’organisation du Championnat de France des Comités Régionaux d’Outre-Mer de Cyclise, il est porté interdiction de stationnement de tous véhicules dans les Rues de la Hollande et la Rue de la République le Dimanche 03 Septembre 2017 de 06 Heures 00 à 14 Heures 00.

ARTICLE 2 : La Direction des Routes et Bâtiments Publics, la Police Territoriale et le comité organisateur seront chargés en ce qui les concerne :

- de la pose des barrières de sécurité en tous points utiles,

- des panneaux de signalisation devront être installés de part et d’autres avisant les le public en général sur ces dispositions temporaires,

- toutes dispositions devront être prises de manière à informer les riverains et commerçants du secteur sur ces dispositions temporaires,

- d’aviser les automobilistes sur ces aménagements temporaires par voie de presse, flyers ou tout autre moyen adéquat,

ARTICLE 3 : Les véhicules d’urgence (Ambulance, Sapeurs-Pompiers, Police Territoriale, Gendarmerie Nationale) auront libre accès en cas de besoin.

ARTICLE 4 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront conformément aux dispositions du Code Pénal, poursuivis et taxés d’une amende en cas d’infraction.

Tout véhicule stationné dans cette zone sera enlevé et mis en fourrière aux frais du propriétaire.

ARTICLE 5 : La Police Territoriale est chargée de veiller à l’exécution du présent ARRETE.

ARTICLE 6 : Le Présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, soumis au visa de Monsieur la Préfète Déléguée, ampliation sera faite à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au S.D.I.S, à la Direction des Routes et Bâtiments Publics, au Comité de Cyclisme Territorial de Saint-Martin et porté à l’information du public.

Fait à Saint-Martin, le 25 Août 2017

Le Président,

Daniel GIBBES