La collectivité, la CCISM et le FSE financent la formation « CAP Poissonnerie » pour un montant global de 129 061 €

Le Conseil exécutif réuni le 17 mai 2017 a validé le cofinancement du Fonds social européen (FSE) sollicité par la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint Martin (CCISM) au titre de la formation en mobilité CAP POISSONNERIE.

Le coût total de l’action est de 129 061 € avec une participation du FSE à hauteur de 71%, soit 91 221 €. La Collectivité participe également au financement de cette formation à hauteur de 20 000 €. L’autofinancement de la CCISM s’établit à 17 840 €.

Cette formation est dédiée aux jeunes NEET (ni en emploi, ni en études, ni en formation) ; ils ont été au nombre de 12 à participer à cette formation à Boulogne sur Mer, pour une durée de 728 h (dont 70h de formation en entreprise). La formation a eu lieu du 1er Janvier au 31 décembre 2017. Ils sont au nombre de 8 à avoir déjà obtenu leur diplôme. Les jeunes ont été suivis pendant 6 mois après la sortie de formation.

Au 11 juillet 2017, 5 lauréats ont signé un contrat de travail, et 2 jeunes sont en train de créer leur propre entreprise.

Cette action de formation diplômante a pour objectif de qualifier des jeunes saint-martinois aux métiers de la poissonnerie et de les rendre employables immédiatement par le marché local.

Dans le cadre de cette formation en mobilité, la CCISM a mandaté le Centre de Formation aux Produits de la Mer et de la Terre (CFPMT) et le cabinet ALVI Management retenu pour l’accompagnement des jeunes sur place sous forme de tutorat afin de favoriser l’immersion culturelle et sociale dans le nouvel environnement. Avant le départ, les 12 jeunes ont bénéficié d’une remise à niveau dans les matières fondamentales d’enseignement au GRETA de Saint Barthélémy et de Saint Martin.

Le Président Daniel Gibbs tient à saluer ce dispositif porteur d’emplois initié par la CCISM dans le cadre des actions du FSE et compte poursuivre l’accompagnement de ce type d’initiative de la part de la collectivité.