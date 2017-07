La collectivité lance la manifestation « Août au Ciné » !

La Collectivité de Saint-Martin vous invite au cinéma en plein air durant le mois d’Août ! La manifestation « Août au Ciné », qui consiste en la projection de films en plein air dans les quartiers, aura lieu cette année, du 05 au 27 août 2017. Les projectifs débuteront à 18h. Il y aura deux projections par week-end, l’une le samedi, l’autre le dimanche. La période précédant la rentrée scolaire est souvent une période creuse en termes d’animation, c’est pourquoi la collectivité a décidé d’occuper les jeunes en soirée, avec la projection d’un film gratuit au sein de leur quartier, le samedi et le dimanche soir. Cette manifestation est organisée par le service Culture de la collectivité, à la demande du Président Daniel Gibbs et sa majorité, et chapeautée par mesdames Valérie Damaseau, 1ère vice-présidente en charge de la Jeunesse/Culture/Sport/Vie Associative et Yolande Sylvestre présidente de la commission Culture.

Date des projections :