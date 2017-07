Le SXM Festival revient pour sa 3ème édition, du 14 au 18 mars 2018

Le SXM Festival, devenu l’un des leaders sur la scène de la musique électronique mondiale, dévoile les dates de son édition 2018 ! De retour pour une troisième année consécutive, du 14 au 18 mars, le SXM Festival continuera d’accroître sa solide réputation forgée sur une programmation underground avant-gardiste, des designs à l’esthétique magique et le cadre paradisiaque de l’île de Saint-Martin.

Depuis sa création récente et au cours de sa jeune existence, le SXM Festival a d’hors et déjà laissé une empreinte indélébile sur le circuit des événements house et techno à l’échelle internationale. Les participants ont partagé des moments inoubliables comme des levers de soleil en bord de mer en compagnie de Lee Burridge, un marathon de Jamie Jones niché dans la jungle de l’île, une session VIP dans une villa surplombant les Caraïbes avec Behrouz et Blond:ish, et les triomphes de Richie Hawtin, Black Coffee et Ricardo Villalobos, les pieds dans le sable sur l’emblématique scène principale du Festival.

Le SXM Festival a aussi eu un impact significatif sur l’île. Soutenu aussi bien par l’Office du tourisme de la partie française que celui de la partie hollandaise, l’événement a clairement aidé à promouvoir la destination « Saint-Martin », notamment grâce à l’affluence de plus de 6000 festivaliers dont 3591 internationaux et de plus de 68 médias générant plus de 250 articles de presse au niveau local et international. Depuis 2015, le festival a capturé plus de 3.3 million de vues sur Facebook et généré près de 220 million impressions internationales lui permettant d'enregistrer une valeur RP de grande ampleur de 900,000 $ USD.

Le festival s’étend sur les deux parties de l’île, dans dix endroits spectaculaires incluant la plage de Happy Bay, les bars/night-clubs le Refuge, Sky Beach, Tantra, Layla’s, Dirty Sanchez et Three Amigos, la Villa de Sandy Line, une virée musicale en yacht ainsi que le confort inégalable de l’Hôtel Mercure en bord de lagon.

Au-delà du lieu, exceptionnel, ce sont la programmation musicale et la toute maîtrise artistique gérée par plus de 30 artistes déco internationaux et locaux – qui font du SXM Festival un événement unique en son genre. Une approche nouvelle et diverse bercée d’histoire (beaucoup de décors sont inspirés des arts premiers des Tainos), de nouvelles technologies et de cause environnementale, un retour aux sources essentiel dont le SXM Festival a fait l’une de ses principales missions.

C’est cette implication sans faille et cette volonté d’intégration qui ont permis au SXM Festival de s’associer à des entreprises locales tels que Delta Petroleum, CC1 ou encore Antillean Liquors, et d’enrôler des dizaines de sociétés saint-martinoises et plus de 177 travailleurs et volontaires locaux pour la réussite de son projet. Le SXM Festival a ainsi eu un impact financier évalué à 14 millions de dollars, stimulant l’économie locale et profitant aux restaurateurs et hôteliers ainsi qu’à de nombreux secteurs. En effet, l'organisation a investit plus de $700,000 auprès de plus de 40 entreprises locales pour l'hébergement, les repas et le déplacement des artistes, du staff et des médias ainsi ques des festivaliers mais aussi pour la location et l'achat de matériaux et la location de machines.

C’est cette rencontre entre un événement d’une ampleur internationale et la destination unique que représente Saint-Martin qui définit l’expérience SXM Festival.

