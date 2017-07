Retour semaine quatre jours à l'école.

Invités à se prononcer le mois dernier sur le maintien du rythme scolaire en vigueur aujourd’hui sur le territoire de la Collectivité, les Conseils d’écoles des 16 établissements de Saint-Martin se sont majoritairement prononcés en faveur d’un retour à la semaine de quatre jours.

Une décision dont le Président de la Collectivité a pris acte.

Le retour à la semaine de quatre jours, acté par les services de l’Education et qui sera validé officiellement en Conseil exécutif, mercredi 26 juillet prochain, sera donc appliqué dès la rentrée de septembre 2017 dans les écoles de Saint-Martin.

Les horaires des établissements seront désormais les suivants : les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 heures à 11 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures.

Ce retour à la semaine de quatre jours s’accompagne d’une montée en puissance des activités et de l’encadrement périscolaires, conformément aux engagements pris par la nouvelle majorité de la Collectivité.

Moyennant une participation de 50 euros par enfant pour l’année scolaire 2017-2018, le partenariat mis en place avec la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires de Saint-Martin qui a accentué la formation de ses animateurs, garantira aux élèves un accueil de qualité.

Des jeux calmes seront ainsi proposés aux écoliers chaque jour de la semaine sur la pause méridienne ; une aide aux devoirs sera mise en place chaque soir de 16 heures à 17 heures. Enfin, le mercredi matin, de 8 heures à 11 heures 30, les écoliers bénéficieront d’un programme d’activités variées axées sur le sport, la culture, les activités manuelles ou encore des actions « autour du livre » destinées à lutter efficacement contre l’illettrisme.

Pour rappel, la Collectivité de Saint-Martin affecte quelque deux millions d’euros cette année à la rénovation des établissements scolaires du territoire. 1, 5 million d’euros sera également engagé pour la sécurisation des écoles de Saint-Martin.