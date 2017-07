Le Stylo d’août : cours de soutien gratuits pour les 6 – 11 ans

Pendant les grandes vacances, la collectivité de Saint-Martin agit pour la jeunesse du territoire. Durant le mois d’août, des cours de soutien scolaire gratuits sont mis en place au profit des 6-11 ans. Les sessions sont dispensées dans les écoles primaires de Quartier d’Orléans (Omer Arrondell) et de Grand Case (Elie Gibs), du lundi 07 août au vendredi 25 août 2017.

Inscriptions du 31 juillet au 04 août 2017

Pour inscrire votre enfant, la collectivité de Saint-Martin – Service Jeunesse & Sports – vous invite à vous rendre directement dans les écoles Omer Arrondell à Quartier d’Orléans et Elie Gibs à Grand-Case, qui seront ouvertes pour les inscriptions du lundi 31 juillet au vendredi 04 août 2017, entre 9 heures et 12 heures.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le 0590 29 59 24, du lundi au vendredi, de 8h à 15h.

La Collectivité de Saint-Martin vous attend nombreux !