Condoléances du Président.

Je tiens à adresser mes sincères condoléances à madame Josiane CARTY, conseillère territoriale de la mandature 2012-2017, dont la maman, madame Véronica PAYNE CARTY, nous a quittés le 9 juillet dernier.

Je lui adresse ainsi qu’à sa famille et à ses proches l’expression de ma profonde sympathie, ainsi que les condoléances émues et le soutien des membres du Conseil territorial et des employés de la Collectivité de Saint-Martin.