Campagne de nettoyage Friendly Island – Clean Island : Les remerciements du Président et sa majorité

Le Président Daniel Gibbs et les membres de sa majorité tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont donné de leur temps et qui se sont investies dans l’opération île propre « Friendly Island – Clean Island », organisée par la Collectivité de Saint-Martin, les deux premiers week-ends du mois de juillet.

Ce grand nettoyage collectif promis par la Team Gibbs 2017 avait un double objectif. D’une part nettoyer l’île tous ensemble et débarrasser le domaine public et les propriétés privées des déchets et encombrants pouvant devenir des projectiles en cas d’ouragan, et d’autre part de redonner à notre île touristique une image propre et accueillante.

Les services de la collectivité ont arpenté tous les quartiers de l’île durant les quatre matinées de nettoyage, et ont pu collecter 74 tonnes de déchets divers, 31 tonnes le premier week-end, et 43 tonnes le second. 600 flyers ont été remis en main propre aux résidents, pour l’enlèvement gratuit des carcasses de véhicules.

Le Président remercie l’ensemble des personnes qui se sont impliquées dans ce dispositif « île propre », les citoyens qui ont spontanément rejoint les équipes sur le terrain, les entreprises et les associations qui ont répondu favorablement à l’appel de la collectivité.

Un grand merci aux entreprises intervenues gratuitement : Embellissement routier, Ludovic Gréaux, Paul Cazalan, Pilah Népal, Uranie Marius, DLETS, Survival, JPS, Philips Rosemond, Flanders Xavier, Verde SXM, la Lottery Farm.

Un grand merci aux associations bénévoles : Dream of Trail, SXM Trail, EME, Centre symphorien d’insertion, AIDSM, ACED, SXM Horizon, Hope and Music Foundation, Sandy Ground on the Move, AZ, association des Terres-Basses, Jeunesse Soualiga.

Merci aux jeunes des Emplois-vacances de la collectivité, aux membres du Conseil territorial Junior, aux Conseils de quartier, à la CTOS, à UD Jeunes, aux agents de la collectivité et de ses satellites qui ont pris part au nettoyage, aux agents du service Evénementiel, aux agents du service Jeunesse, aux agents de la direction des Routes et Bâtiments.

Remerciement spécial aux techniciens de la direction de l’Environnement et Cadre de Vie, dirigée par Anne-Marie Bouillé, qui ont largement contribué, et à tous ceux qui ont participé à cette opération.

Merci aux médias qui ont relayé l’information : Le Pélican, IOTV, Soualiga Post, Saint-Martin’s Week, Le 97150, Fax Info, the Daily Herald, Radio St Martin, Youth Radio, SOS Radio, MSR TV, Télé Zéklé, Canal 10, SMN-News.

La collectivité de Saint-Martin salue votre implication à ses côtés et vous invite à poursuivre votre engagement pour la propreté du territoire. Cette opération sera renouvelée régulièrement.

