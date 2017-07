Arrêtés 14 Juillet 2017

Arrêté n°076-2017 : Dans le cadre de la célébration de la Fête Nationale du 14 Juillet 2017, il est strictement interdit de vendre des boissons en bouteille de verre sur l’ensemble de la Place du Front-de-Mer de Marigot, du Vendredi 14 Juillet au Dimanche 16 Juillet 2017, de 06 Heures du matin jusqu’à Minuit.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des restaurateurs de la Place, ainsi qu’aux commerces fixes ou ambulants exerçant l’activité de vente de boissons. Toute infraction constatée sera réprimée conformément à la loi en vigueur. La Police Territoriale est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté n°077-2017 : Dans le cadre de la célébration des festivités du 14 Juillet 2017, il est porté autorisation de fermeture temporaire de la rue parallèle au Marché Alimentaire (côté mer), du Mercredi 12 Juillet 2017 à 17 Heures au Vendredi 14 Juillet 2017 à 17 Heures.

A ce titre, la circulation et le stationnement automobiles sont interdits dans cette portion de rue comprise entre la statue de la marchande ambulante jusqu’à hauteur de l’intersection côté mer aux jours et heures indiqués ci-dessus. L’occupation de cet espace est exclusivement réservée au comité organisateur de manière à permettre l’installation de chapiteaux et autres équipements.

Arrêté n°080-2017 : Dans le cadre des festivités liées à la célébration de la Fête Nationale du 14 Juillet 2017, il est porté fermeture temporaire des rues adjacentes à la Place du Kiosque du Front-de-Mer de Marigot.

Arrêté n°81-2017 : Dans le cadre des festivités de la Fête Nationale du 14 Juillet 2017, il est porté interdiction de stationnement de tous véhicules dans la Rue de la République du Jeudi 13 Juillet 2017 à Minuit jusqu’au Vendredi 14 Juillet 2017 à Midi.

La Police Territoriale est chargée de l’exécution des présents arrêtés. La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre compréhension.