Cambriolage avec arme de Goldfinger en Décembre 2015 – Sanctions pénales

Le Vendredi 11 décembre 2015, vers 14h45, la bijouterie Goldfinger de la Marina Royale à Marigot subissait une attaque de cinq individus dont deux étaient porteurs d'une hache et d'une masse. Ceux ci s’étaient acharnés sur les vitrines qui avaient fini par céder. De multiples biens, notamment des montres de luxe, avaient été dérobés. Très rapidement, les investigations menées par la Brigade de Recherches de Saint Martin avaient permis d’identifier ces cinq malfaiteurs. Mi Janvier 2016, ils étaient tous placés en détention provisoire en Guadeloupe. Les sanctions pénales définitives ont été prononcées devant le Tribunal de Grande Instance de Basse Terre le 11 Juillet 2017 : - 7 ans de prison avec mandat de dépôt et 10 000 euros d’amende pour K.C - 5 ans de prison avec mandat de dépôt et 8 000 euros d’amende pour C.P - 4 ans de prison avec mandat de dépôt et 5 000 euros d’amende pour D.L et M.S - 2 ans de prison avec mandat de dépôt pour S.L