PROGRAMME des festivités à Marigot.

Vendredi 14 juillet / Friday July 14th

09H00 Cérémonie Œcuménque, église Catholique de Marigot

Ecumenical service, Catholique Church of Marigot

10H15 Dépôt gerbes, monument aux Morts de la Collectivité

Wreath laying ceremony, Memorial Monument of the Collectivité

10H30 Défilé du 14 juillet

14th of July Parade, Marigot Waterfront

11H00 Allocutions et cocktail déjeunatoire, Front de mer

Official speeches and Cocktail, Marigot Waterfront

14H00 Course de voiliers traditionnels /

Traditional Boat race

15H00 Jeux Divers, Kiosque

17H00 Course Pédestre

18H00 Animations musicales sur Podium / Kiosque

21H00 Feu d’artifice / Firework display

21H10 Animation Podium Respeck Band / Entertainment



Samedi 15 Juillet / Saturday July 15th

14H00 Course de voiliers traditionnels

Traditional Boat race

15H00 Jeux Divers,

19H – 23H Animations musicales sur podium

Musical Entertainment

21H Control Band

Dimanche 16 Juillet / Sunday July 16th

12H00 Food Festival et animation DJ Ruby, Kiosque

14H00 Course de voiliers traditionnels

15H00 Jeux Divers /Games / Podium & Kiosque

18H00 Animations musicales sur Podium /Entertainment

20H30 Remise de prix (Course des Canots , Course Pedestres , Food Fest )

21H00-23H00 Ball Public avec Pure Band / Public Ball with Pure Band / Kiosque