C'est ce vendredi 14 juillet 2017 que se tiendra la course "Les Foulées du 14 julllet".

Cette course de six kilomètres à travers Marigot, initiée, il y a plus d'une dizaine d’années par le service événementiel de la Collectivité en collaboration avec l’Avenir Sportif Club de Saint Martin, marque la fin de la saison sportive des runners de l'île, et contribue beaucoup dans l’animation et le succès des festivités du 14 juillet.

Le parcours relativement plat est à la portée de tous, à partir de la catégorie benjamins (année de naissance 2005). Les inscriptions auront lieu sur le Front de Mer dès 15h vendredi 14 juillet 2017, pour un départ à 17h.

Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course hors stade, ou une licence seront réclamés

Des primes en espèce et des trophées seront attribués aux meilleurs coureurs.

Alors n'oubliez pas et inscrivez cette date à votre calendrier!

This Friday, July 14, 2017 the race "Les Foulées du 14 julllet" will be held

This six-kilometer race through Marigot, initiated more than a decade ago by the Collectivité event service in collaboration with Avenir Sportif Club of Saint Martin, marks the end of the runners' season of the island, and contributes greatly to the animation and success of the July 14 festivities.

The relatively flat course is within everyone's reach from the benjamins category (year of birth 2005). Registration will take place on the Waterfront from 3pm Friday 14th July 2017, for a departure at 5pm.

A medical certificate of no contraindication to the practice of the race outside the stadium, or a license will be claimed

Cash prizes and trophies will be awarded to the best riders.

So do not forget and write this date to your calendar!