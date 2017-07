Le Président Gibbs présente la nouvelle stratégie touristique aux socioprofessionnels.

Le Président Daniel Gibbs l’a annoncé en préambule du conseil territorial, jeudi 29 juin 2017, plusieurs chantiers ont été lancés depuis son arrivée à la tête l’exécutif territorial, le 02 avril dernier. La stratégie touristique définissant les axes de développement pour les 10 prochaines années a été présentée, le jour même, aux professionnels du tourisme et aux représentants des organisations socioprofessionnelles du territoire, lors d’une rencontre orchestrée par la Direction du tourisme de la collectivité au Beach Hôtel à Marigot, à l’initiative du Président.

C’est un projet phare de la mandature TeamGibbs17, qui en avait fait la promesse lors de sa campagne électorale en prenant des engagements forts devant les Saint-Martinois pour faire du développement économique une grande priorité de son mandat. Pour effectuer cette présentation, le Président s’est entouré de ses vice-présidents, Valérie Damaseau et Yawo Nyuiadzi, des élus et des membres de son équipe.

Une stratégie de tourisme durable

A l’origine de la première stratégie touristique initiée sur le territoire en 2010, le Président Daniel Gibbs a souhaité, dès son arrivée à la tête de la collectivité, lancer le chantier de la nouvelle stratégie touristique, avec la volonté de fixer le cadre d’un développement durable de ce secteur clef de notre économie.

Après la préparation de l’audit fiscal de la collectivité qui débutera au dernier trimestre 2017 et le vote d’un budget supplémentaire de 6 millions d’euros qui prend en compte plusieurs mesures phares du projet politique de la TeamGibbs17, le Président et sa majorité ont travaillé sur les grands axes de la politique économique, en particulier la stratégie touristique qui s’inscrit dans la durabilité avec un plan d’action sur 10 ans (2017-2027).

Comme l’a indiqué le Président, « le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures ».

L’objectif est d’initier un tourisme au service des Saint-Martinois et de Saint-Martin, avec des critères de durabilité prédéfinis, tels que le respect de l’écologie, la viabilité économique et l’équité sur le plan éthique et social pour les populations.

Présentée dans ses grandes lignes aux socioprofessionnels - qui ont répondu nombreux à l’invitation du Président de la collectivité jeudi dernier - la nouvelle stratégie a été accueillie avec enthousiasme.

Le Président a évoqué la nécessité urgente de structurer la destination, cette stratégie cadre ayant été construite autour d’une cohérence d’actions minutieusement étudiées englobant l’ensemble des politiques publiques de notre Collectivité : l’emploi, l’urbanisme, l’éducation, la sécurité ou encore l’environnement, dans le respect de l’intérêt général. La planification sur 10 ans permettra de rassurer les investisseurs (locaux et étrangers) sur la sécurité juridique des orientations choisies.

Création d’un Conseil et d’un Comité du tourisme à la rentrée

Une fois la stratégie validée par le Conseil territorial à la rentrée, un Conseil du tourisme et un Comité du tourisme seront créés pour piloter sa mise en œuvre. Les contributions des élus, des directions de la collectivité et des professionnels du secteur, viendront alors enrichir le contenu des axes stratégiques retenus, dans un souci de transversalité et de concertation avec ceux qui sont en première ligne.

Le Président y tient, « Un schéma de développement économique sera initié dans le même élan, dans le but de définir une feuille de route stratégique pour les secteurs d’activité traditionnels de Saint-Martin (pêche - agriculture - artisanat) et de garantir une meilleure diversification de notre économie, notamment dans des domaines innovants comme le numérique ou la transition énergétique. », a-t-il expliqué.

Fort du soutien des socioprofessionnels, le Président Daniel Gibbs a en outre mentionné son intention de donner un cap clair, cohérent et réaliste aux professionnels du tourisme, aux investisseurs et aux partenaires institutionnels, toujours selon la méthode de travail qui le caractérise : la simplification, la cohérence et l’efficacité.