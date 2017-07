La collectivité invite les nouveaux diplômés à s’inscrire à la Soirée des Lauréats.

La Collectivité de Saint-Martin organise la soirée des Lauréats, le vendredi 28 juillet 2017 à la MJC de Sandy Ground. Cette manifestation a pour objet de récompenser les élèves qui se sont distingués lors des examens de fin d’année.

Le Président Daniel Gibbs et la 3e vice-présidente Annick Pétrus invitent les élèves diplômés qui souhaitent figurer parmi les Lauréats 2017 à s’inscrire auprès du service Jeunesse & Sports de la Collectivité de Saint-Martin, situé rue de la Liberté (rue de la Poste), annexe du Bord de Mer à Marigot, entre le 7 et le 20 juillet 2017, de 9h et 13h.

Pièces à fournir : Copie de la pièce d’identité, copie du relevé de note.

Pour plus d’informations, merci de vous rapprocher du Service Jeunesse & Sports, en contactant le 0590 29 59 14.