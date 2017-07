Inscriptions et réinscriptions à la restauration scolaire et aux activités périscolaires.

Note d’information aux parents

La Caisse Territoriale des Œuvres scolaires (CTOS) informe les parents d’élèves que les inscriptions et réinscriptions à la restauration scolaire et périscolaire, ainsi que l’achat de tickets pour l’année scolaire 2017-2018 seront organisés par secteur, durant les mois de juillet et août 2017.

Répartition des inscriptions en fonction du secteur d’appartenance :

Secteur N°3 : Du lundi 17 juillet au lundi 31 juillet 2017

Elémentaire Omer ARRONDELL

Elémentaire Clair SAINT-Maximin

Maternelle Jean ANSELME

Maternelle Elian CLARKE

Collège Orléans

Secteur N°2 : Du mardi 01 au mercredi 16 août 2017

Elémentaire Emile LARMONIE

Elémentaire Elie Gibs

Elémentaire Marie-Antoinette RICHARDS

Maternelle Ghislaine ROGERS

Elémentaire Aline HANSON

Elémentaire Jérôme BEAUPERE

Secteur N°1 : Du jeudi 17 août au vendredi 01 septembre 2017

Elémentaire Nina DUVERLY

Elémentaire Emile CHOISY

Elémentaire Hervé WILLIAMS

Elémentaire Marie-Amélie LEYDET

Maternelle Siméone TROTT

Maternelle Evelina HALLEY

A partir de la rentrée des classes, du lundi 04 septembre au vendredi 29 décembre 2017 : les inscriptions pourront se faire pour tous les secteurs : Secteur 1- Secteur 2- Secteur 3

Nous rappelons aux parents qu'aucune réinscription ne sera prise en compte sans régularisation des impayées de l'année 2016-2017. La fin des inscriptions est fixée au vendredi 29 décembre 2017.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le responsable du périscolaire au 0590 27 94 95 ou le bureau d’inscription au 0590 27 94 98.

Information note to parents

The CTOS is notifying the parents of pupils that the enrollment and re-enrollment procedure of 2017-2018, will be carried out by sector from July to August. Tickets are available for canteen meals and after-school activities. For your convenience, find attached, commonly needed enrollment forms.

Registration breakdown by sector:

Sector N°3: Monday, 17th to Monday, July 31st, 2017

Elémentaire Omer ARRONDELL

Elémentaire Clair SAINT-Maximin

Maternelle Jean ANSELME

Maternelle Elian CLARKE

Collège Orléans

Sector N°2: Tuesday 1st to Wednesday, August 16th, 2017

Elémentaire Emile LARMONIE

Elémentaire Elie Gibs

Elémentaire Marie-Antoinette RICHARDS

Maternelle Ghislaine ROGERS

Elémentaire Aline HANSON

Elémentaire Jérôme BEAUPERE

Sector N°1: Thursday 17th to Friday, September 1st, 2017

Elémentaire Nina DUVERLY

Elémentaire Emile CHOISY

Elémentaire Hervé WILLIAMS

Elémentaire Marie-Amélie LEYDET

Maternelle Siméone TROTT

Maternelle Evelina HALLEY

From Monday, September 4th to Friday, December 29th, 2017, enrollment will be possible for all sectors: Sector 1- Sector 2- Sector 3.

Warning: Enrollment(s) will not be taken into consideration if pupil's 2016-2017 fee is unpaid.

Registration ends on Friday, December 29th, 2017.

For any other relevant information, please contact the Head of Department at 0590 27 94 95 or the Registration office at 0590 27 94 98.