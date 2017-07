Félicitations baccalauréat.

Le président Daniel Gibbs félicite les bacheliers 2017 et salue leur investissement tout au long de l'année scolaire et lors de l'examen pour décrocher le précieux sésame. Le bac en poche, les nouveaux bacheliers vont pouvoir poursuivre leurs études secondaires, pour se réaliser et mieux revenir servir leur île. Le Président adresse tous ses encouragements aux élèves qui doivent encore passer les épreuves de rattrapage et souhaite réconforter ceux qui ont échoué, avec un seul mot d'ordre persévérer et aller au bout de leurs efforts pour atteindre l'excellence.