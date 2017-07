Foot à l'école - Félicitations du Président.

Le Président Daniel Gibbs et madame Annick Pétrus, 3e vice-présidente en charge de l’Education, félicitent les écoles publiques Clair St Maximin et Emile Larmonie, en particulier la classe de CM2 de madame Doressamy (école Clair St Maximin) et la classe de CE1-CE2 de madame Arnaud (école Emile Larmonie), distinguées, mercredi 28 juin 2017, dans le cadre du concours national « Foot à l’école ». Ce concours organisé par la Fédération Française de Football en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports et l’USEP, a permis de valoriser les jeunes sportifs.

Le Président salue l’engagement des directeurs des écoles qui ont participé à cette opération visant à démocratiser la pratique du football dans les écoles, ainsi que les enseignants et les élèves qui se sont impliqués dans ce projet.