DÉCÈS D’ALINE HANSON Ary Chalus salue la mémoire de l’ancienne Présidente de la Collectivité de Saint-Martin.

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le décès de Madame Aline Hanson, ancienne Présidente de la Collectivité de Saint-Martin.

Je souhaite lui rendre hommage et saluer sa mémoire.

Personnalité très appréciée des Saint-Martinois, enseignante de profession, elle a formé nombre de ses compatriotes, leur inculquant le sens du devoir et l’envie de réussir.

Elle ne se ménageait pas non plus quand il s’agissait de défendre la nouvelle collectivité qu’elle a présidée pendant 4 ans.

Malgré sa maladie elle s’est toujours préoccupée du développement de son territoire.

Femme de cœur, elle avait le sens de l’écoute

Saint Martin perd une Grande Dame et je veux adresser à sa fille, en particulier, et à l’ensemble de ses proches mes sincères condoléances, en mon nom personnel et au nom de l’Assemblée régionale.

Le Président du Conseil régional Ary Chalus