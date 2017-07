Condoléances du Président.

« Je suis très peiné d’apprendre que la Présidente Aline Hanson nous a quittés aujourd’hui. Elle a tenu les rênes de la collectivité jusqu’à la fin de son mandat malgré la maladie. Elle s’est battue jusqu’au bout en faisant preuve d’un grand courage. Nous pouvons tous être fiers de son parcours et de son engagement pour Saint-Martin. Notre territoire perd aujourd’hui une grande dame. Ce soir, je rends hommage à la Présidente et la femme qu’elle a été, et je la remercie au nom des Saint-Martinois.

Aline Hanson était une femme de conviction, profondément humaine, qui a consacré sa vie à son territoire, de par sa fonction d’institutrice tout d’abord, puis de directrice d’école, et par son engagement associatif pour lequel elle a été plusieurs fois récompensée. Elle a été à l’origine de grandes réalisations dans son domaine de prédilection, l’éducation, et je salue ses accomplissements qui bénéficient aujourd’hui à l’ensemble des Saint-Martinois. Sa générosité, son humanisme, sa forte personnalité, auront marqué l’histoire de Saint-Martin, et séduit tous ceux qui l’ont côtoyée.

J’ai toujours eu une très grande estime pour la Présidente, qui a été mon institutrice, de celles que l’on n’oublie pas, et j’ai toujours admiré sa ténacité et sa force de caractère. Elle aimait profondément Saint-Martin et surtout la jeunesse de son territoire en faveur de laquelle elle s’est investie sa vie durant.

Ce soir, j’ai une pensée émue pour Leela, sa fille, ses petits-enfants, et tous les membres de sa famille. Je leur adresse mes condoléances et mon soutien sincères en mon nom personnel, mais aussi au nom de mes quatre vice-présidents, des conseillers territoriaux, et du personnel de la collectivité, qui sont très touchés par cette disparition. Aurevoir madame la Présidente, vous resterez dans nos cœurs, nous ne vous oublierons pas ».

Daniel Gibbs