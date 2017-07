Opération île propre Friendly Island – Clean Island : C’est ce week-end .

Le grand nettoyage collectif de l’île a lieu ce week-end ! Le Président Daniel Gibbs et son équipe en avaient fait la promesse électorale, cette grande opération « île propre » débutera samedi 1er juillet à 7h dans les quartiers n°1-2-3 pour s’achever le dimanche 9 juillet 2017 à 13h dans les quartiers n°4-5-6, sous le slogan « Saint-Martin Friendly Island – Clean Island ».

L’objectif est d’effectuer un grand nettoyage en prévision de la saison cyclonique et faire de Saint-Martin une destination éco-Friendly. La population est invitée à nettoyer les propriétés privées tandis que la collectivité poursuivra le travail de nettoyage sur le domaine public avec toutes les personnes qui souhaiteront rejoindre le dispositif. Les entreprises partenaires de la collectivité interviendront gratuitement en mettant des bennes pour les déchets verts et les encombrants à la disposition des riverains dans chaque quartier. Les associations de quartier apporteront également leur aide.

En parallèle, la collectivité a lancé son opération VHU d’enlèvement des carcasses de véhicule usager entièrement gratuite pour tous ceux qui voudront bien se faire connaître auprès des personnels de la collectivité qui seront sur le terrain, ou directement auprès du service en charge, en contactant le 0590 52 27 30. L’enlèvement des carcasses auto et des gros encombrants sera réalisé durant la semaine sur demande des riverains.

Le Président Daniel Gibbs lance un appel civique à tous nos concitoyens pour une participation active à ce programme de nettoyage collectif, le week-end du 1er et 2 juillet pour les quartiers 1, 2 et 3 (7h à 13h) et le week-end du 8 et 9 juillet pour les quartiers 4, 5 et 6 (7h à 13h).

La Collectivité de Saint-Martin - Direction de l’Environnement et du Cadre de vie – vous invite à utiliser les dispositifs qui seront mis à disposition pour ramasser un maximum de déchets entre le 1er juillet et le 9 juillet 2017, et vous remercie par avance de votre implication dans le respect de notre environnement et de notre cadre de vie.

Pour connaître les lieux d’emplacement des bennes de collecte, la collectivité vous invite à consulter la carte conçue à cet effet : http://com-saint-martin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ec00bd081304247a31268f1ac3e69f8

Afin de répondre du mieux possible aux exigences de propreté et de respect de l’environnement, la collectivité de Saint-Martin a mis en place un système performant de collecte des déchets :

- 7 jours sur 7 pour les ordures ménagères

- 5 fois par semaine pour les encombrants

- 3 fois par semaine pour les déchets verts.

La Collectivité de Saint-Martin rappelle à la population que des bacs-poubelles ont été installés sur le territoire pour permettre aux riverains de déposer leurs déchets ménagers quotidiennement. Il convient d’utiliser les bacs prévus à cet effet à partir de 18 heures (à la tombée du soleil), les déchets étant ramassés tous les soirs à partir de 19 heures (7 jours sur 7).

Les encombrants (ferrailles, électroménager, Hi-fi, matelas, etc.) sont ramassés tous les jours, sauf le dimanche, à partir de 18 heures : dépôt à proximité des abris poubelles (dépôt interdit sur les trottoirs ou devant les habitations).

Les déchets verts sont ramassés 3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi), en matinée. Ils doivent être stockés dans des sacs fermés et déposés à proximité des abris-poubelles.

La Collectivité rappelle aux artisans, commerçants et professionnels qu’ils sont responsables de leurs déchets et de leur évacuation. Les dépôts sauvages de déchets ménagers, d’encombrants et de déchets verts sont interdits par la loi (article L. 541-3 du code de l’environnement).

La déchèterie de Galisbay-Bienvenue est ouverte tous les jours, de 10h à 18h (sauf le dimanche et les jours fériés). L’écosite de Grandes Cayes est ouvert du lundi au vendredi de 06h00 à16h00 et le samedi de 06h00- à 12h00.

La Collectivité de Saint-Martin - Direction de l’Environnement et du Cadre de vie – invite la population à utiliser les dispositifs qui sont en place, et vous remercie de suivre ces consignes dans le respect du cadre de vie de nos concitoyens.