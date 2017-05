Condoléances du Président Daniel Gibbes

Condoléances du Président

« J’ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de madame Anaïs GOMBS, mère de Thierry GOMBS, Directeur Général Adjoint de notre collectivité. J’adresse mes sincères condoléances aux membres de sa famille et à ses proches, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil Territorial de Saint-Martin.

Madame Anaïs était une mère de famille aimante et dévouée, elle était une femme de cœur appréciée de tous pour son investissement depuis de nombreuses années au sein de notre communauté. Elle a tout d’abord travaillé à la mairie de Saint-Martin, puis à l'Hôpital de Marigot. A la retraite, elle a continué à s’investir pour sa communauté. Elle laisse un grand vide dans nos cœurs. Mes pensées émues et tout notre soutien accompagnent la famille GOMBS pour traverser cette difficile épreuve. ».

Le Président Daniel GIBBES