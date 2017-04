Plantations d’arbustes aux abords de la RN7 à Hope Estate La Collectivité de Saint-Martin informe la population qu’elle procèdera dès cette semaine et pour une durée de 15 jours, à la plantation de palmiers et d’arbustes, sur les abords de la RN7, dans la

La Collectivité de Saint-Martin informe la population qu’elle procèdera dès cette semaine et pour une durée de 15 jours, à la plantation de palmiers et d’arbustes, sur les abords de la RN7, dans la zone de Hope Estate.

Ces plantations sont initiées dans le cadre des travaux d’embellissement des axes prioritaires supervisés par la Direction de l’Environnement et du Cadre de vie de la collectivité.

La collectivité de Saint-Martin s’excuse par avance de la gêne occasionnée auprès des usagers de la route.