Fish Day 2017, la fête du poisson fête ses 15 ans !

La collectivité de Saint-Martin organise son traditionnel Fish Day, le dimanche 07 mai 2017. La fête du poisson est un rendez-vous incontournable sur l’île. Elle draine tout au long de la journée plus de 8000 personnes sur le site naturel de la baie de Cul de Sac.

En 15 ans d’existence, le Fish Day est devenu un événement de référence, une fête saint-martinoise par excellence appréciée de tous. La collectivité dédie cette journée à ses marins-pêcheurs, dont l’histoire fait partie intégrante de la vie locale, à leurs traditions séculaires et met en valeur le produit de leur pêche.

La population est invitée à venir partager un bon moment en famille ou entre amis et à déguster les bons plats typiques de la cuisine saint-martinoise à base de poisson.

La manifestation débutera à 10 heures pour s’achever à 22 heures. La cérémonie officielle dédiée aux marins-pêcheurs ouvrira les festivités en début de matinée, avec comme à l’accoutumée, le dépôt d’une gerbe de fleurs dans l’anse de Cul de Sac, en hommage aux pêcheurs disparus.

Cette année, le Fish Day vous propose une scène musicale très ouverte avec la promotion de talentueux artistes saint-martinois et le groupe de soca KROSFYAH de la Barbade en tête d’affiche.

Comme chaque année, la Collectivité mettra à disposition des navettes gratuites, entre le parking de Hope Estate et l’embarcadère de Cul de Sac, pour permettre aux visiteurs d’accéder facilement au site. Le FISH DAY sera entièrement sécurisé, avec un contrôle à l’entrée et un service d’ordre tout au long de la journée.

La collectivité de Saint-Martin et ses partenaires historiques - Caribbean Liquors and Tobacco (CLT), l’Office de Tourisme et la Semsamar - vous attendent nombreux, dimanche 07 mai 2017, à Cul de Sac. From the sea to the pot... come and enjoy!