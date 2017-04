Élections présidentielles à Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Dates des élections A Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le scrutin a lieu le samedi 22 avril pour le premier tour et le samedi 6 mai 2017 pour le second tour, de 8 h à 19 h.

Campagne électorale Le vote ayant lieu le samedi, la campagne électorale sera close pour le premier tour le vendredi 21 avril 2017 à zéro heure et pour le second tour le vendredi 5 mai 2017 à zéro heure.

Communication des résultats Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, à savoir dimanche 23 avril et dimanche 7 mai à 20 h, heure de métropole, soit 14 h, heure de Guadeloupe (art. L. 52-2 du code électoral). Le non-respect de cette interdiction est désormais sanctionné d’une amende de 75 000 euros (art. L.90-1 du code électoral) depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 25 avril 2016. Pour l’accès aux résultats, les journalistes sont invités à se connecter sur le site internet du ministère de l’Intérieur.

Proclamation des résultats En vertu de l’article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a seul qualité pour proclamer les résultats de l’élection.

Eu égard aux éléments rappelés supra, les résultats seront mis à disposition de la presse exclusivement sur le site internet du ministère de l’intérieur, sous la forme de fichiers XML à l’adresse suivante : http://elections.interieur.gouv.fr/telechargements/PR2017/ Vous trouverez ci-joint un guide technique pour le téléchargement de ces fichiers XML, ainsi qu’un dossier de presse complet.





Publication sur internet des candidatures et des résultats de l’élection présidentielle

Scrutin d’avril-mai 2017

Guide technique pour le téléchargement des fichiers XML

à l’usage de la presse

Election présidentielle 2017

1. Préambule

Les candidatures et les résultats des élections seront à la disposition de la presse sur le site internet du ministère de l’Intérieur sous la forme de fichiers XML.

Ce document, après un bref rappel sur le scrutin, présente les modalités pratiques de cette mise à disposition et les informations techniques nécessaires au téléchargement et au traitement de ces fichiers : - Adresses de publication : o Avant le scrutin. o À l’issue du scrutin. o Jeu d’essai pour presse - Calendrier de publication - Informations publiées (candidatures et résultats) - Description détaillée des fichiers XML

2. Rappels sur le scrutin

Le scrutin concerné par ce document est celui de l’élection présidentielle 2017 qui aura lieu les 23 avril (1er tour) et 7 mai 2017 (2nd tour). Il s’agit d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour élire le Président de la République au suffrage universel direct. Pour être élu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Afin que l'élu recueille la majorité des suffrages exprimés, ainsi que le dispose la Constitution (article 7), seuls deux candidats sont autorisés à se présenter au second tour. Il s'agit des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour ; Est élu au second tour, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour.

Tous les détails sur ces élections seront disponibles sur le site du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante :

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections

Election présidentielle 2017

3. Adresses de publication

Les fichiers contenant les candidatures et les résultats des élections passées sont disponibles sur le site internet du Ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante :

http://www.interieur.gouv.fr/avotreservice/elections/telechargements/

Pendant la période électorale de l’élection présidentielle et des élections législatives 2017, un site internet spécifique sera mis en ligne pour diffuser les candidatures et les résultats aux formats HTML et XML. Ce site sera disponible à l’adresse suivante pour le XML :

http://elections.interieur.gouv.fr/telechargements/PR2017/

Après la période électorale, toutes ces informations seront republiées sur le site institutionnel du ministère :

http://www.interieur.gouv.fr/avotreservice/elections/telechargements/PR2017/

Du fait des modifications réglementaires (comptabilisation des blancs et nuls différenciée notamment) et techniques importantes (nouveau mode de publication), les formats XML ont notablement évolué depuis la dernière échéance présidentielle. Aussi, les fichiers XML de candidatures et de résultats de l’élection présidentielle 2012 ne seront pas republiés dans le nouveau format 2017.

Mais pour faciliter la qualification des processus de récupération et de traitement des fichiers, un jeu d’essai sera publié à l’adresse suivante :

http://www.interieur.gouv.fr/avotreservice/elections/telechargements/EssaiPR2017/

Les données contenues dans ce jeu d’essai (candidatures et résultats) seront complètement fictives et ne seront fournies qu’à des fins d’aide à la préparation de l’élection présidentielle 2017.

Election présidentielle 2017

4. Calendrier prévisionnel des publications :

- 15 mars : jeux d’essai références, candidatures et résultats du 1er tour, - 17 mars : jeux d’essai candidatures et résultats du 2nd tour,

- 23 mars : références (liste des communes par départements et régions) et candidatures du 1er tour - Dimanche 23 avril : résultats du 1er tour - Lundi 24 avril : fin publication résultats 1er tour - 27 avril : republication résultats 1er tour après validation par le Conseil Constitutionnel - 7 mai : résultats du 2nd tour - 8 mai : fin publication résultats du 2nd tour - 11 mai : republication du 2nd tour validé par le Conseil Constitutionnel - semaine du 15 mai: republication de l’ensemble des pages sur le site institutionnel du Ministère

Lors des soirées électorales des 23 avril et 7 mai, la publication des résultats se fera à partir de 20h00.

5. Les références et candidatures

La publication des références et des candidatures aura lieu le 23 mars pour le 1er tour.

Seront publiés: Un fichier XML contenant la liste des communes par département par région. (Voir page 8 fichier numéro 1)

un fichier XML contenant la liste des candidats (Voir page 8 fichier numéro 2)

Attention : des mises à jour et donc des republications des fichiers XML sont possibles à la suite de recours.

Election présidentielle 2017

6. Les résultats Les résultats seront progressivement mis en ligne pour téléchargement à partir du 23 avril 20h00 pour le 1er tour et du 7 mai 20h00 pour le 2nd tour. Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2 du code électoral).

Fichiers résultats mis à disposition sur le site :

La publication des résultats des communes est effectuée par département même si le département n’est pas complet.

A chaque publication des résultats d’un département, les fichiers XML suivants sont mis à disposition sur le site dans le répertoire correspondant au tour de scrutin concerné :

le fichier index national avec dates et indicateurs de mise à jour du département. (Voir page 9 fichier numéro 3), les fichiers résultats du département dans son répertoire : o un fichier index du département indiquant pour chaque commune si ses résultats sont parvenus ainsi que les dates et heures de dernière mise à jour.(Voir page 10 fichier numéro 4). o X fichiers XML contenant les résultats des X communes complètes du département à cet instant (Voir page 11 fichier numéro 5). o Un fichier XML contenant les résultats de toutes les communes complètes du département à cet instant (Voir page 12 fichier numéro 6). o Si le département est complet (les résultats de toutes les communes attendues sont arrivés) Un fichier XML contenant les résultats du département (Voir page 13 fichier numéro 7) o Pour le département du Rhône, les fichiers XML (Voir page 14 fichier numéro 8) contenant les résultats s’ils sont complets : De la Métropole de Lyon Du département du Rhône Hors Métropole de Lyon le fichier résultats de la région dans son répertoire : o Celui-ci sera publié dès que tous les départements rattachés à la région seront eux-mêmes complets (Voir page 15 fichier numéro 9) Le fichier résultats « France Entière » qui sera publié dès que toutes les départements seront complets (Voir page 16 fichier numéro 10)

Dynamique de la publication des résultats :

Première publication d’un département :

A partir de 20h, la réception de résultats complets pour au moins une commune d’un département déclenche la publication de ce département pour la première fois. Tous les fichiers de résultats de communes complètes disponibles pour ce département sont alors publiés et le fichier « index » national est mis à jour pour ce département (dates et heures d’extraction et de dernière mise à jour). Le fichier « index » du département est mis à jour pour les indicateurs des communes publiées (résultats parvenus, date et heure de dernière mise à jour).

Republications régulières d’un département :

Ensuite, le processus de publication est relancé à intervalle régulier (environ toutes les 15 minutes) pour chaque département. Si des nouveaux résultats ou des résultats corrigés de communes sont parvenus depuis la dernière publication, la publication du département est déclenchée à nouveau.

Election présidentielle 2017

Attention, lors d’une republication, toutes les communes disponibles sont publiées ou republiées, même si leurs résultats n’ont pas été modifiés depuis la dernière publication. Quand tous les résultats complets de toutes les communes de ce département sont parvenus, un indicateur signale que le département est complet. Quand tous les départements d’une région sont complets, les résultats de cette région sont publiés.

Quand tous les départements sont complets, les résultats « France Entière » sont publiés.

Le fichier index national (voir page 9 fichier numéro 3) présent dans le répertoire racine du tour concerné (resultatsT1 ou resultatsT2) est mis à jour à chaque publication de département. Il permet de savoir rapidement quels départements ont déjà été publiés et à quelle heure. Sa consultation permet d’éviter de « scanner » l’ensemble de l’arborescence pour trouver cette information.

Le fichier index d’un département (voir page 10 fichier numéro 4) présent dans les répertoires de résultat de chaque département est également mis à jour à chaque publication de ce département. Il permet de savoir rapidement quelles sont les communes pour lesquelles des résultats complets sont parvenus ainsi que leur date et heure de dernière mise à jour. Cette date pourra aussi être utilisée pour identifier les communes dont les résultats auraient été modifiés.

Données mises à disposition sur le site en fin de scrutin :

Les résultats publiés au format XML sont des résultats complets - Les résultats de chaque commune : les mentions (nombre d’inscrits, votants, blancs, nuls, exprimés) ; la désignation et le nombre de voix de chaque candidat. - Les résultats de chaque département : les mentions (nombre d’inscrits, votants, blancs, nuls, exprimés) ; la désignation et le nombre de voix de chaque candidat; - Les résultats de chaque région : les mentions (nombre d’inscrits, votants, blancs, nuls, exprimés) ; la désignation et le nombre de voix de chaque candidat; - Les résultats France Entière : les mentions (nombre d’inscrits, votants, blancs, nuls, exprimés) ; la désignation et le nombre de voix de chaque candidat.

En cas de correction nécessaire sur les résultats d’une entité géographique, l’ensemble des entités supérieures est republié.

Cas particulier(s) des subdivisions de communes:

Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille (ainsi que les secteurs de Marseille) sont des subdivisions de communes et sont traités comme des communes. Les résultats d’un arrondissement (ou d’un secteur) seront publiés dés qu’ils seront complets.

Cas particulier du département du Rhône:

Concernant le département du Rhône, un niveau d’agrégation supplémentaire a été mis en place afin de comptabiliser les résultats (cf. fichiers numéro 4 et numéro 8) : o de la métropole de Lyon. o du Rhône hors métropole de Lyon.

Cas particulier(s) des « Français établis hors de France »

.Pour ce département fictif, seuls sont publiés les résultats du « département » quand ils sont complets.

Election présidentielle 2017

Remarques sur l’interprétation des résultats :

Les résultats publiés à partir de la soirée électorale jusqu’à leur validation par le Conseil Constitutionnel sont des résultats provisoires. Ils sont susceptibles de corrections et de republications jusqu’à cette validation.

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00%.

Tous les rapports sont exprimés sous forme de pourcentages au format « 99,99 ».

7. Descriptions détaillée des fichiers, et codifications

1. Description des fichiers XML

Election présidentielle 2017

Fichier Balises

1. Liste des communes par département et région.

PR2017/referencePR /listeregdptcom.xml

Présidentielle 2017 Code de la région Code de la région sur 3 caractères Libellé de la région Code département Code minéralogique du département Code département sur 3 caractères Libellé du département Code de la commune ou subdivision de commune Libellé de la commune ou subdivision de commune

Fichier Balises

2. Liste des candidatures

Format : CandidatureT1.xml

Exemple : Pour le tour 1 : PR2017/candidature T1/CandidatureT1.xm l

Présidentielle 2017 Liste des candidats Numéro de panneau du candidat Nom du candidat Prénom du candidat Civilité du candidat (M Mme)

Election présidentielle 2017

Fichier Balises

3. Liste des régions et départements avec leur indicateur de complétude

Format : index.xml

Exemple :

Pour le Tour 1 : PR2017/resultatsT1/ index.xml

Pour le Tour 2 : PR2017/resultatsT2/i ndex.xml

Présidentielle 2017 Liste des départements Code département Code département sur 3 caractères Code minéralogique du département Libellé du département Code de la région Code de la région sur 3 caractères Date de dernière mise à jour du département Heure de dernière mise à jour du département < DateDerExtract> Date de dernière extraction du département < HeureDerExtract> Heure de dernière extraction du département Indicateur de complétude du département Si département complet («O»), ou « N» sinon

Liste des régions Code de la région Code de la région sur 3 caractères Libellé de la région Date de dernière mise à jour de la région Heure de dernière mise à jour de la région Date de dernière extraction de la région Heure de dernière mise à jour de la région Indicateur de complétude de la région Si région complète «O», ou « N» sinon