Préfet Pierre-Etienne Bisch.

Marigot, le 13 avril 2017 : Depuis sa prise de fonction à la présidence de la collectivité de Saint-Martin, il y a dix jours (le 02 avril 2017), le Président Daniel Gibbes a démarré sa mandature sur les chapeaux de roues.

Première étape et non des moindres pour le Président, l’analyse du budget primitif 2017 de la collectivité (préparé par l’ancienne mandature) avec une priorité : dégager les lignes budgétaires nécessaires à la mise en œuvre du programme à court terme de la TG 2017. Cette étape cruciale réglée, le Président a entrepris une série de visites et de rencontres protocolaires visant à initier un premier contact avec les personnels de la collectivité tout d’abord, puis avec les organismes satellites de la collectivité et les institutions locales. Le Président a pu ainsi échanger avec les principaux acteurs institutionnels et prendre le poult de l’institution dont il a la charge. Ces visites se poursuivront tout au long du mois d’avril et début mai, avec en point d’orgue la rencontre des dignitaires de Sint Maarten et d’Anguilla, auprès desquels d’importants dossiers devront être discutés ces prochaines semaines.

C’est par le personnel territorial que le Président Gibbes a choisi d’entamer cette série de visites. Il a souhaité en premier lieu rencontrer les directeurs des pôles de compétences de la collectivité et leurs équipes, afin de se présenter et de transmettre en quelques mots sa vision politique de l’institution.

Mardi 11 avril, le Président de la collectivité a rencontré le Président du Conseil Economique Social et Culturel de Saint-Martin (CESC), monsieur Georges Gumbs, et les membres de son Conseil, réunis en séance plénière à l’hôtel de la collectivité. Cette rencontre de courtoisie a été l’occasion pour Daniel Gibbes de rappeler sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le CESC en sollicitant régulièrement son avis sur les sujets relevant de ses prérogatives.

Jeudi 13 avril, le Président s’est rendu à la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) avec son 2e Vice-président, monsieur Yawo Dyuiadzi, où ils ont été reçus par le Président de la Chambre, monsieur Jean Arnell, et les représentants élus. Très vite, les membres de la CCISM sont entrés dans le vif du sujet en sollicitant l’avis du Président de la collectivité sur des préoccupations sensibles inhérentes à l’organisation et la relance économique du territoire.

Le Président a d’emblée rassuré ses interlocuteurs en leur garantissant l’accompagnement de la Collectivité, non seulement sur la pérennité de l’institution CCISM qui doit être stabilisée, mais aussi sur les leviers d’action de la relance économique du territoire.

Le Président a rappelé les grandes lignes de son programme à court terme, avec quatre grands audits - fiscal, financier, institutionnel et organisationnel - dans l’objectif d’engager les bonnes réformes et d’être efficace dans son action politique. Le Président a surtout souhaité rassurer les socio-professionnels sur le soutien de la collectivité, qui sera proche de ses entreprises et qui veillera à créer un Institut de statistiques locales, en partenariat avec la CCISM, un outil indispensable pour orienter les politiques publiques.

Le Président poursuivra sa tournée institutionnelle par une visite chez les sapeurs-pompiers de Saint-Martin, il recevra la directrice de la Semsamar, ainsi qu’une délégation de l’IEDOM, et effectuera la visite complète des établissements scolaires du 1er et du 2nd degrés durant le mois de mai.

S’agissant des visites protocolaires, le Président s’entretiendra prochainement avec le nouveau préfet de Région, Pierre-Etienne Bisch, délégué du Conseil constitutionnel, le gouverneur Eugène Holiday, le 1er ministre Williams Marlin et la chef du Parlement de Sint-Maarten, Sarah Wescot-Williams, ainsi que le Chief Minister d’Anguilla Victor Banks et les autorités de Saint-Barthélemy. Le Président se rendra également en Guadeloupe début mai, à la rencontre de la Présidente du Conseil départemental de la Guadeloupe, madame Josette Borel-Lincertin et du Président de Région, monsieur Ary Chalus, la coopération régionale étant un axe fort de la politique du Président.