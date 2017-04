Festivités de Pâques : renforcement des contrôles de la route

Dès le Jeudi 13 Avril et jusqu’au Lundi 17 Avril, la Gendarmerie Nationale a considérablement augmenté sa présence sur la route afin de prévenir tout accident et de dissuader les conduites à risque. Ainsi, sur ces quelques jours, ce sont plus de 430 véhicules et 600 personnes qui ont été contrôlés permettant de relever les contraventions et délits suivants :

- Plus de 30 contraventions dont 6 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique contraventionnelleset 4 non port de la ceinture de sécurité.

- 28 procédures délictuelles dont 10 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique et 7 conduite sanspermis de conduire.

Au total, 22 véhicules ont été immobilisés.

Malgré la présence de la Gendarmerie, cinq accidents se sont produits à Saint Martin et deux à Saint Barthélémy.

A Saint Martin, il s’agit de deux accidents avec présence d’alcool au volant le Dimanche 16 Avril (un blessé avec 10 jours d’interruption du temps de travail) et de trois accidents survenus le Lundi 17 Avril où seule une personne a été blessée légèrement. Aucune alcoolémie n’a été relevée sur ceux ci.

A Saint Barthélémy, il s’agit de deux accidents. L’un est survenu le 16 Avril pour une perte de contrôle d’un quad seul en cause et l’autre le 17 Avril pour un second quad seul en cause alcoolisé. Ces deux accidents sont uniquement matériels.