Arrêté territorial - circulation Pâques Galion.

Dans le but d’organiser et de sécuriser l’accès à la plage du Galion pendant les festivités de Pâques, le Président de la collectivité de Saint-Martin a pris un arrêté territorial.

Le stationnement et la circulation seront réglementés

L’arrêté n°48-2017 porte réglementation de la circulation et du stationnement dans le cadre du week-end pascal. Ainsi, la route du Galion depuis le croisement de la RN7 sera en sens unique pour desservir la plage. La sortie se fera par le chemin de terre menant à Spring Quartier d’Orléans. Le sens de circulation sera matérialisé par des panneaux de signalisation. Des panneaux d’interdiction de stationner seront installés aux abords de la route menant à la plage, afin de permettre la circulation des véhicules de secours. Les automobilistes seront appelés à stationner dans les zones de parking réservées à cet effet. La Police Territoriale et la Gendarmerie seront chargées de veiller à l’exécution du présent arrêté.

La collectivité de Saint-Martin invite les usagers de la plage à respecter ces décisions pour la sécurité de tous et vous souhaite de très belles fêtes de Pâques.