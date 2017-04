Collecte déchets Pâques.

La Collectivité de Saint-Martin informe la population que des bennes permettant de collecter les déchets du week-end pascal seront installées sur les plages du Galion et de Grandes Cayes, dès le jeudi 13 avril 2017, veille du week-end pascal, et jusqu’au mardi 18 avril 2017.

La Collectivité organise également une distribution gratuite de sacs poubelles en faveur des campeurs. Cette distribution se fera conjointement, le jeudi 13 avril 2017, par les agents de l'entreprise d'insertion E.M.E. et les agents de la Collectivité de Saint-Martin. Ils seront sur le terrain, notamment au Galion et à Grandes Cayes, pour sensibiliser les campeurs au respect de la plage et aux consignes de propreté à observer avant de quitter son lieu de pique-nique.

La Collectivité appelle au civisme de tous, afin que les plages saint-martinoises soient respectées. Merci de ramasser vos déchets avant de quitter vos campements.

Dans l’intérêt de tous, la Collectivité de Saint-Martin compte sur vous !