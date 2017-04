Lancement de la 1ère phase des travaux d’aménagement de la rue de Spring - Concordia.

La collectivité de Saint-Martin va démarrer, le mardi 11 avril 2017, une phase de travaux sur une portion de la rue de Spring, située entre l’intersection de la rue de Hollande et l’intersection de la rue Paul Mingau.

Il s’agira pour la collectivité d’effectuer une première phase de travaux pendant les vacances de Pâques (10 au 23 avril 2017), visant à démolir le mur d’enceinte du stade Jean-Louis Vanterpool, à Marigot pour élargir le trottoir attenant. L’objectif de cet aménagement est de reculer le mur d’enceinte pour élargir le trottoir et sécuriser les piétons. Cet aménagement sera finalisé lors d’une autre phase de travaux autorisée par la collectivité, entre le lundi 31 juillet et le jeudi 31 août 2017, pendant les grandes vacances scolaires. Le montant des opérations confiées au maître d’œuvre ETEC est de 440 286,50 €.

Pendant les vacances de Pâques, la portion de la rue de Spring concernée par les travaux sera fermée à la circulation automobile (sauf riverains). La déviation de circulation s’effectuera par la rue de Concordia et la rue Paul Mingau (cf : plan ci-joint).

La collectivité de Saint-Martin s’excuse par avance des désagréments causés par ces travaux d’utilité publique et remercie les usagers de leur compréhension.