Condoléances du Président

« J’ai appris avec tristesse, ce vendredi 07 avril 2017, le décès de madame Carme CHARVILLE, mère de notre collègue conseiller territorial, monsieur Jules CHARVILLE.

Je tiens à adresser à monsieur CHARVILLE et à sa famille les sincères condoléances de l’ensemble des élus du Conseil territorial de Saint-Martin.

Nous profonde considération et notre soutien sincère vont à notre collègue et à ses proches, pour traverser cette difficile épreuve. ».

Daniel GIBBES

Président du Conseil territorial de Saint-Martin