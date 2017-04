Arrêtés du Président - Braderie de Marigot.

Arrêté territorial n°047-2017 : Il est porté autorisation d’organiser une braderie commerciale à la Rue du Général de Gaulle à Marigot, les Vendredi 07 et Samedi 08 Avril 2017 de 09 Heures à 19 Heures par l’Association « Actions Economiques et Citoyennes de SXM » représentée par Monsieur LECAM Yann.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

ET DU CONTENTIEUX

Service Règlementation

ARRETE DU PRESIDENT N° 046-2017

PORTANT AUTORISATION DE FERMETURE TEMPORAIRE DE LA RUE DU GENERAL DE GAULLE A MARIGOT A L’OCCASION D’UNE BRADERIE COMMERCIALE

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu,

- l’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté,

- les articles L.O. 6352-6 relatif au statut d’Officier de Police Judiciaire du Président,

- l’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine par le Président du Conseil Territorial qui y exerce ses pouvoirs de police,

- l’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres à la Collectivité de Saint-Martin, conformément au titre Premier du Livre II de la Collectivité

- la requête introduite par Monsieur LECAM Yann, Président de l’Association « Action Economiques et Citoyennes de SXM » quant à l’organisation d’une braderie commerciale à la Rue du Général de Gaulle les Vendredi 07 et Samedi 08 Avril 2017,

- l’avis favorable du Comité Technique de Sécurité en date du 06 Avril 2017,

- l’avis favorable de la Police Territoriale émis lors de la réunion du Comité Technique de Sécurité en date du 06 Avril 2017,

- l’exonération du paiement de la redevance du paiement de la redevance quant à l’occupation du domaine public,

- l’Assurance en Responsabilité Civile souscrite pour l’occasion,

- la nécessité de réglementer l’occupation du domaine public et la circulation dans le cadre de cette manifestation, afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens durant tout le déroulement de la braderie.

A R R E T E

ARTICLE 1 : Il est porté AUTORISATION DE FERMETURE TEMPORAIRE de la Rue du Général de Gaulle à Marigot, le Samedi 08 Avril 2017 aux fins d’organisation d’une braderie commerciale par l’Association « Action Economiques et Citoyennes de SXM », de 08 Heures 00 à 19 Heures 30 minutes. Cette manifestation est organisée sous la responsabilité de Monsieur LECAM Yann, Président de l’Association (voir plan ci-joint).

ARTICLE 2 : C’est ainsi que dès 23 Heures 00 le Vendredi 07 Avril 2017 et ce jusqu’au Samedi 08 Avril 2017 à 20 Heures 00, le stationnement de tout véhicule sera interdit dans la rue du Général de Gaulle (à hauteur du commerce « Lipstick » jusqu’au panneau de signalisation à hauteur de l’ancienne agence immobilière «Carimo ») afin de permettre l’installation des équipements divers (tentes et autres).

Toute la portion de rue sus-indiquée sera transformée en rue piétonne conformément aux dispositions portées ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le comité organisateur devra en sa qualité de responsable veiller à :

- disposer de moyens de communication directs et rapides en cas de besoin d’appel des services de secours,

- tenir à disposition des extincteurs appropriés au risque éventuels,

- ce qu’un service de gardiennage en nombre suffisant soit organisé sur les lieux et aux abords,

- ce que la sécurité et la protection des personnes et des biens soient assurées sur le site,

- ce qu’une permanence médicale soit pourvue sur place pendant toute la durée de la manifestation. Le poste de secours soit accessible aux services de secours,

- ce que les lieux soient laissés propres et en l’état à la fin de la manifestation. Le cas échéant, le nettoyage sera effectué aux frais de l’organisateur,

- ce que l’aire de jeux réservée aux enfants soit en permanence surveillée par une personne habilitée et que toute installation sur le site soit faite par une personne qualifiée,

- ce que les câbles soient fixés solidement afin d’éviter toute chute de personnes en cas de panique,

- ce que tout raccordement électrique soit fait par une personne habilitée,

ARTICLE 4 : La Direction des Routes et Bâtiments Publics doit veiller à ce que :

ARRETE DU PRESIDENT N° 047-2017

PORTANT AUTORISATION D’ORGANISATION D’UNE BRADERIE COMMERCIALE A LA « RUE DU GENERAL DE GAULLE » A MARIGOT

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu,

- l’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté,

- les articles L.O. 6352-6 relatif au statut d’Officier de Police Judiciaire du Président,

- l’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine public par le Président du Conseil Territorial qui y exerce ses pouvoirs de police,

- l’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres, conformément au titre Premier du Livre II de la Collectivité

- la demande de Monsieur LECAM Yann Président de l’Association « Actions Economiques et Citoyennes de SXM » quant à l’organisation d’une braderie commerciale à la Rue du Général de Gaulle les Vendredi 07 et Samedi 08 Avril 2017,

- l’avis favorable de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin en date du 27 Mars 2017,

- l’exonération du paiement de la redevance relative à l’occupation du domaine public,

- l’assurance en Responsabilité Civile souscrite pour l’occasion,

- la nécessité de veiller au maintien de l’ordre public et au bon déroulement de la manifestation,

- la nécessité de réglementer l’occupation du domaine public et la circulation à l’occasion de la braderie et de veiller à la sécurité des personnes et des biens durant tout le déroulement de la Braderie,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Il est porté autorisation d’organiser une braderie commerciale à la Rue du Général de Gaulle à Marigot, les Vendredi 07 et Samedi 08 Avril 2017 de 09 Heures 00 à 19 Heures 00 par l’Association « Actions Economiques et Citoyennes de SXM » représentée par Monsieur LECAM Yann.

Cette braderie sera organisée selon les dispositions ci-après :

- Le Vendredi 07 Avril 2017 : la vente des articles se fera à l’intérieur des boutiques et commerces du site.

- Le Samedi 08 Avril 2017 : la Rue du Général de Gaulle sera fermée à la circulation automobile et transformée en rue piétonne

ARTICLE 2: Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, soumis au visa de Monsieur le Préfet-délégué, ampliation sera faite à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au S.D.I.S., au Pôle Développement Economique, aux organisateurs et porté à l’information du public.

Fait à Saint-Martin, 06 Avril 2017

Le Président,

Daniel GIBBES

- des barrières de sécurité soient posées à hauteur des deux extrémités de la Rue du Général de Gaulle de même qu’à la rue de l’Anguille. Cette rue devra être maintenue libre de tout encombrement et réservée aux services d’urgence.

ARTICLE 5 : Les véhicules d’urgence (Ambulance, S.D.I.S., Police Territoriale, Gendarmerie Nationale) auront libre accès en cas de besoin.

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront poursuivis et taxés d’une amende en cas d’infraction conformément au Code de la Route.

ARTICLE 7 : La Police Territoriale est chargée de veiller à l’exécution du présent ARRETE. Toutes ces mesures devront être respectées de manière à garantir une sécurité et fonctionnement optimaux de la manifestation.

ARTICLE 8 : Le Présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, soumis au visa de Madame la Préfète Déléguée, ampliation sera faite à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au S.D.I.S, à la Direction des Routes et Bâtiments Publics, aux intéressés et porté à l’information du public.

Fait à Saint-Martin, le 06 Avril 2017

Le Président,

Daniel GIBBES