Remerciements du président.

« J’adresse mes chaleureux remerciements à la population de Saint-Martin, qui nous a portés mon équipe et moi aux responsabilités, et qui a suivi avec attention et bienveillance la cérémonie de notre investiture, dimanche 02 avril 2017, à l’hôtel de la Collectivité.

En ma qualité de Président du Conseil territorial de Saint-Martin, je suis particulièrement fier d’avoir à mes côtés mes quatre vice-présidents élus, madame Valérie DAMASEAU 1ère vice-présidente, monsieur Yawo-Dzija NYUAIZI 2e vice-président, madame Annick PETRUS 3e vice-présidente et monsieur Steven PATRICK 4e vice-président. Je salue également madame Marie-Dominique RAMPHORT et monsieur Louis MUSSINGTON, élus membres du Conseil exécutif, ainsi que tous les membres du Conseil territorial de Saint-Martin désormais en exercice.

Qu’ils aient fait le déplacement ou qu’ils l’aient suivie à travers les médias, nos concitoyens ont pu vivre en direct cette cérémonie fondatrice pour ma mandature. C’était un moment fort pour nous tous et je vous remercie de votre confiance. J’ai été très touché par votre enthousiasme et heureux de partager avec vous ce rendez-vous républicain, que nous avons prolongé par une fête sur le Front de mer de Marigot.

Je tiens à remercier la Présidente sortante, madame Aline HANSON, et son 1er vice-président monsieur Guillaume ARNELL, ainsi que le Directeur Général des Services de la Collectivité et son personnel, qui ont accompagné la passation de pouvoir.

Je salue vivement l’ensemble des dignitaires et des personnalités du monde socio-économique de Saint-Martin, Sint Maarten et des îles voisines, qui nous ont fait l’honneur de leur présence, dimanche. Cela m’a fait chaud au cœur.

Chers concitoyens, nous sommes désormais au temps de l’action. Soyez certains que nous saurons nous montrer à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées. Avec tous mes remerciements. »

Daniel GIBBS

Président du Conseil territorial de Saint-Martin