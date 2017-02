PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE D’UNE PORTION DE LA RUE DE L’EMBARCADERE A L’OCCASION DES FESTIVITES ORGANISES AUTOUR DU LANCEMENT OFFICIEL DU CARNAVAL 2017.

La Présidente de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu,

- L’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté,

- Les articles L.O. 6352-6 relatifs au statut d’Officier de Police Judiciaire du Président,

- L’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine par le Président du Conseil Territorial qui exerce ses pouvoirs de police,

- L’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres à la Collectivité de Saint-Martin conformément au titre Premier du Livre II de la Collectivité,

- Le programme des festivités carnavalesques organisées par l’Association Festivités Carnavalesques de Saint-Martin représentée par Madame MINGAU Claudine, Vice-Présidente,

- L’avis favorable du Comité Technique de Sécurité en date du 17 Janvier 2017,

- L’avis favorable de la Police Territoriale émis lors de la réunion de travail du Comité Technique de Sécurité en date du 17 Janvier 2017,

- La Police d’assurance en Responsabilité Civile souscrite pour l’occasion,

- La nécessité de veiller au maintien à l’ordre public et du bon déroulement de la manifestation,

- la nécessité de veiller au maintien de l’ordre public et de la bonne organisation des festivités

.../...

A R R E T E

ARTICLE 1 : Dans le cadre du lancement officiel des festivités carnavalesques organisées par l’Association « Festivités Carnavalesques De Saint-Martin » représentée par Madame MINGAU Claudine, Vice-Présidente, il est porté fermeture temporaire d’une portion de la Rue de l’Embarcadère de Marigot le Samedi 04 Février 2017 de 18 Heures 30 minutes à 23 Heures 15 minutes.

ARTICLE 2 : C’est ainsi que la portion de la Rue de l’Embarcadère comprise entre le restaurant « Enoch’s Place » et ce jusqu’à hauteur de la statue de marchande ambulante du Front-de-Mer sera fermée à la circulation et au stationnement automobiles et transformée en rue piétonne.

A cet effet :

- des barrières de sécurité doivent être posées aux différents points de fermeture sus-mentionnés,

- des panneaux de signalisation devront être posés de part et d’autre avisant les automobilistes sur ces dispositions temporaires,

- un agent de sécurité doit être maintenu en permanence à hauteur des barrières de sécurité,

- aucune autre fermeture de rue n’est autorisée dans le cadre de cette manifestation.

ARTICLE 3 : Les organisateurs sont tenus d’informer les automobilistes sur ces dispositions temporaires par voie de presse, flyers ou par tout autre moyen adéquat.

ARTICLE 4 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront poursuivis et taxés d’une amende en cas d’infraction conformément au Code de la Route sur l’itinéraire ci-dessus mentionné.

ARTICLE 5 : Les véhicules d’urgence (Police Territoriale, Ambulance, SDIS, Gendarmerie Nationale) auront libre accès en cas de besoin.

ARTICLE 6 : La Police Territoriale est chargée de l’exécution du présent ARRETE. Toutes ces mesures devront être respectées de manière à garantir une sécurité et fonctionnement optimaux de la manifestation.

ARTICLE 7 : Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, transmis à Madame la Préfète Déléguée, à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au SDIS, à la Direction des Routes et Bâtiments Publics, au Service Développement Local, aux Contrôleurs du Marché et porté à l’information du public.

Fait à Saint-Martin, le 31 Janvier 2017

La Présidente,

Aline HANSON