PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE A L’OCCASION DU LANCEMENT OFFICIEL DES FESTIVITES CARNAVALESQUES.

La Présidente de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu,

- l’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté,

- les articles L.O. 6352-6 relatif au statut d’Officier de Police Judiciaire du Président,

- l’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine par le Président du Conseil Territorial qui y exerce ses pouvoirs de police,

- l’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres à la Collectivité de Saint-Martin, conformément au titre Premier du Livre II de la Collectivité,

- la demande de l’association « Festivités Carnavalesques de Saint-Martin » représentée par Madame MINGAU Claudine, Vice-Présidente,

- l’avis favorable du Comité Technique de Sécurité en date du 17 Janvier 2017,

- l’avis favorable du Service Développement Local émis lors de la réunion du Comité Technique de Sécurité en date du 17 Janvier 2017,

- l’Attestation d’Assurance R.C. souscrite pour l’occasion,

- l’exemption de redevance accordée à l’Association pour la manifestation projetée,

- la nécessité de veiller au maintien de l’ordre public et de la bonne organisation des festivités,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Il est porté autorisation d’organiser à titre temporaire et révocable d’une soirée carnavalesque organisée par l’Association « Festivités Carnavalesques de Saint-Martin », le Samedi 04 Février 2017 de 19 Heures 00 à 23 Heures 00 sur la Place du Kiosque du Front-de-Mer de Marigot. Cette soirée est organisée sous la responsabilité de la Vice-Présidente de l’Association, Madame MINGAU Claudine.

A cette occasion diverses allocutions, animations musicales et chants auront lieu par des artistes locaux sur le podium monté à cet effet. Quatre (4) stands de vente seront installés autour de La Place du Kiosque.

ARTICLE 2 : Le comité organisateur devra prendre toutes dispositions pour la sécurité des personnes et des biens.

C’est ainsi que :

- des barrières de sécurité doivent être posées autour de la plateforme sur une distance de 2 mètres,

- les bas-côtés du podium doivent être fermés et interdit au public,

- des extincteurs appropriés au risque doivent être installés sur le podium et tenus à disposition,

- une présence physique (agent de sécurité) doit être maintenue en permanence à hauteur des barrières de sécurité posées sur les points de fermeture,

- le volume de la sonorisation doit être réduit de façon à ne pas perturber le proche voisinage,

- le raccordement au réseau doit être fait par une personne habilitée,

- un service de gardiennage en nombre suffisant doit être organisé sur les lieux à l’intérieur de la zone interdite à la circulation et au stationnement automobile et aux abords. Une vigilance toute particulière doit être opérée pour la surveillance des mouvements du public sur le site. Ce service d’ordre doit être consacré à la surveillance, à la sécurité et au secours public,

- une permanence médicale doit être pourvue sur le site pendant toute la durée de la manifestation. Le poste doit être matérialisé pour la reconnaissance du grand public et accessible aux services de secours,

- les organisateurs doivent disposer d’un éclairage de sécurité autonome en cas de panne d’électricité,

- les câbles doivent être protégés et fixés solidement au sol afin d’éviter tout risque de chute de personnes en cas de panique,

- les différents accès piétons menant à l’intérieur de La Place du Kiosque ne doivent être obstrués,

- La vente en bouteille de verre est INTERDITE. Les boissons doivent être servies dans des gobelets en plastique,

- Aucune grillade dans le cadre de cette manifestation,

- les organisateurs doivent disposer de moyens de communication directs et rapides en cas de besoin d’appel des services de secours,

- les lieux doivent être laissés propres et en l’état à l’issue de la soirée. A défaut, l’organisateur sera soumis au paiement des frais de nettoyage,

- La circulation automobile ne doit en aucun cas être perturbée par cette manifestation (stationnement en bordure de route) ; les automobilistes sont appelés à stationner dans l’aire de stationnement prévue à cet effet.

Toutes ces mesures devront être respectées de manière à garantir une sécurité et fonctionnement optimaux de la manifestation.

ARTICLE 3 : Les véhicules d’urgence (Police Territoriale, Ambulance, S.D.I.S., Gendarmerie Nationale) auront libre accès en cas de besoin.

ARTICLE 4 : Les services de Police Territoriale et de Gendarmerie Nationale sont chargés de veiller à l’exécution du présent ARRETE.

ARTICLE 5 : Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, transmis à Madame la Préfète Déléguée, au Chef de Service de la Police Territoriale, au Commandant de la Gendarmerie Nationale, au Chef du Centre du SDIS, à la Direction des Routes et Bâtiments Publics, au Service Développement Local, aux Contrôleurs du Marché, aux intéressés et porté à l’information du public.

Fait à Saint-Martin, le 30 Janvier 2017

La Présidente,

Aline HANSON